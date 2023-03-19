參選立委？ 宜蘭林岳賢發表不參選聲明 駁斥條件說

國民黨在宜蘭的立委參選人尚未決定，縣黨部主委張建榮向中央建議縣議員林岳賢參選，日前甚至被傳出參選3條件說。林岳賢昨晚透過臉書發表聲明，自己沒有參選意願，也沒有子虛烏有的條件說，謝謝各界鼓勵。

林岳賢當了4屆縣議員，父親林明昌是前國大代表及縣黨部副主委，基層具有人脈，林岳賢成為參選下屆立委的人選之一，但他並無參選意願，從去年底至今，他也多次推薦前縣長呂國華再披戰袍參立委。

據了解，昨晚宜蘭市黨部委員會議中，在場全體委員們表態支持林岳賢參選立委，希望在場的縣黨部張建榮主委向中央提名徵召。

林岳賢隨後發表聲明：「真心感激感恩所有先進同志的疼惜與愛戴，我可能要讓您們失望了！」

林岳賢的聲明如下：

岳賢去年得到鄉親愛戴，在激烈的議員選戰中，才得以順利四連任成功，真心感謝宜蘭鄉親的支持。 在這10多年的民代工作，岳賢全心於基層服務，用心在議會問政，目前身體狀況真的需要再好好調適！暫時負荷不了選戰之勞累，因此除了選民服務，就是鍛鍊身體，調養生息，繼續把議員份內的事情做好。 國民黨人才濟濟，只要是黨提名的參選人，我一定全力支持！ 所以，針對2024的立委選舉，感謝各方的鼓勵，岳賢沒有參選意願，亦沒有子虛烏有的條件說！#休息是為了走更長遠的路、#絕不畏戰。