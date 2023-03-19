花蓮原民聯合豐年節大會舞選拔出爐 充滿力與美

每年夏天花蓮觀光盛事－原住民族聯合豐年節的高潮大會舞，上萬人同歡共舞令人印象深刻，今年大會舞由「海原樂舞劇坊HYASDT」表現力與美獲選，搭配歌曲「南島的故鄉」輕快歡樂。

2023花蓮縣原住民族聯合豐年節大會舞競賽，經過二階段評比競舞，比賽成績出爐，由「海原樂舞劇坊HYASDT」脫穎而出，勇奪年度大會舞；歌曲「南島的故鄉」，原曲是知名樂團「AMIS旮亙樂團」少多宜．篩代詞曲創作，再由Kasiraw鹹豬肉樂團重新編曲、錄音，歌詞優美，容易上口。

花蓮縣政府原住民行政處今天發布訊息表示，2023花蓮縣原住民族聯合豐年節大會舞競賽，入圍前3名分別為海原樂舞劇坊HYASDT、力美文化藝術團、阿多瀾青年，3隊同場競舞後，最終由海原樂舞劇坊HYASDT獲勝。

原住民行政處指出，今年競賽延續去年模式，採兩階段選拔；第一階段影片審查，共17隊報名參加，每隊都使出渾身解數，發揮創意編舞，穿著各族服飾拍下影片，細節用心令人感動。

初賽選出12隊進入決賽，主辦單位透過縣長臉書（Facebook）、聯合豐年節臉書平台進行全程直播決賽過程，讓民眾也可以透過手機觀賞花蓮縣原住民族樂舞文化的年度大賽。

決賽隊伍表現令人驚艷，獲得評審一致好評，雖然入圍即是得獎，但比賽仍須分出勝負；最終成績差距極小，顯見每一隊實力都很堅強。

原住民行政處說明，此次競賽由各族群與領域的公正人士擔任評審，以簡單易學、動作設計及舞蹈表現3大面向為評分標準，反映大會舞編排、推及普眾的目標；結果由Cidal樂舞劇坊、Makakiting藝舞蓉舞蹈團、海星高中原舞隊、慈濟大學TAKUBUWAN原民社4隊獲得「佳作」及獎金新台幣6000元；沙格蕗文化藝術團、路瑪樂舞工作坊、A'lufu原舞集、Fangcalay文化藝術團及原糯米5隊得到「優選」與獎金8000元。

「入圍獎」則為海原樂舞劇坊HYASDT、力美文化藝術團及阿多瀾青年3隊獲得，獎金1萬5000元；入圍3隊同台再尬舞一次，現場呼聲震天，情緒嗨翻，最後由海原樂舞劇坊HYASDT以「簡單易學卻又不失特殊性」展現年度經典的代表性舞步、充滿力與美的表現，以極些微差距擊敗強敵，榮獲「年度大會舞獎」榮銜及獎金3萬元。