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疫後基隆港郵輪市場質變 想方設法讓旅客基隆吃喝玩樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
疫後基隆港郵輪市場質變，基隆市政府要讓旅客吃喝玩樂在基隆。記者游明煌／攝影
疫後基隆港郵輪市場質變，基隆市政府要讓旅客吃喝玩樂在基隆。記者游明煌／攝影

疫情後基隆港郵輪市場發生質變，以帶來外國旅客為主的掛靠港航次罕見地超過母港航次，部分疫情前從未規畫台灣航線的郵輪品牌，也有靠泊基隆港航次。基隆市政府已擬具多項作法，要讓郵輪客吃喝玩樂在基隆。

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，昨天推出第七集，主持人余治明邀請市府觀光及城市行銷處長郭霽，討論郵輪回到基隆帶來的觀光前景，期望透過全面性的服務，讓國內外的旅客都能體驗友善的觀光環境，也希望遊客能夠深入探索基隆。

郭霽說，郵輪暌違3年終於回到基隆，航港局也預估今年將帶來28.3萬人次的觀光人潮，並為北北基相闗產業帶來大約9億元的經濟效益，對振興基隆的商圈有所幫助，同時除了外國的郵輪旅客，也歡迎國內旅客也能來基隆一睹郵輪比鄰市區街景的特殊港灣風采。

郭霽指出，為了帶給郵輪旅客最好的體驗，觀銷處與港務公司等所有單位合作，除了在旅客入出境動線擺放風景裝置藝術，讓遊客下船後馬上能沉浸基隆的魅力外，觀銷處也推出主題式觀光摺頁，無論是喜歡文青慢旅、百年廟宇、或是美食購物，都可以依據需求找到想要的景點，讓旅客來到基隆，心也離不開基隆。

余治明表示，經過3年多的疫情，終於重新迎接郵輪回到基隆港，為了讓前來遊玩的旅客都能玩得盡興，市府觀銷處推出了散步基隆MAP、觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、美食美景徒步走路線、郵輪遊購合作店家、代購寄放伴手禮、走動式旅遊、「KEELUNG地標歡迎郵輪」動態展演等服務，期望能讓遊客留下屬於基隆的獨特回憶。

疫情後基隆港郵輪市場發生質變，以帶來外國旅客為主的掛靠港航次罕見地超過母港航次，母港航次中也增加了許多外國旅客搭機來台、在基隆港轉乘郵輪的Fly-Cruise 航次，也就是「機+船」，就是同時使用到飛機與郵輪的旅遊方式。其次，如麗晶 、龐洛等高端、探險型郵輪品牌比例明顯增加。

今年預報郵輪有72航次，部分疫情前從未規畫台灣航線的郵輪品牌如途易、國家地理探險等，也在解禁後即預報靠泊基隆港航次，顯示基隆港郵輪市場於疫情後已朝向多元、體質健全的方向邁進。

疫後基隆港郵輪市場質變，基隆市政府要讓旅客吃喝玩樂在基隆。記者游明煌／攝影
疫後基隆港郵輪市場質變，基隆市政府要讓旅客吃喝玩樂在基隆。記者游明煌／攝影
疫後基隆港郵輪市場質變，基隆市政府要讓旅客吃喝玩樂在基隆。記者游明煌／攝影
疫後基隆港郵輪市場質變，基隆市政府要讓旅客吃喝玩樂在基隆。記者游明煌／攝影
「基隆Podcast」主持人余治明邀請市府觀光及城市行銷處長郭霽，討論郵輪回到基隆帶來的觀光前景。圖／基隆市政府提供
「基隆Podcast」主持人余治明邀請市府觀光及城市行銷處長郭霽，討論郵輪回到基隆帶來的觀光前景。圖／基隆市政府提供
「基隆Podcast」主持人余治明邀請市府觀光及城市行銷處長郭霽，討論郵輪回到基隆帶來的觀光前景。圖／基隆市政府提供
「基隆Podcast」主持人余治明邀請市府觀光及城市行銷處長郭霽，討論郵輪回到基隆帶來的觀光前景。圖／基隆市政府提供

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