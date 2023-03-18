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基隆安樂小公園參與式預算 依居民需求設計家長好評
基隆市安樂路二段的安樂小公園，是前議員陳薇仲任內利用議員建議款額度執行參與式預算，由居民提供意見設置，為配合旁邊小溪設計成小船造型，一體成型的地墊採高低魚形狀，可當座椅也可以玩耍，家長反映很符合需求，地墊設計很適合孩子奔跑玩耍。
安樂小公園位置在安樂路二段147到149號之間，日前已經完工，設計概念搭配旁邊的小溪，主要的攀爬滑溜設施呈現小船的形狀，並有兩個盪鞦韆，其中一個是尿布形狀，適合小小孩，樹木下方有休息區與魚形設施及兩座體健設施。
陳薇仲表示，雖然現在已經不是議員，看到過去不斷溝通的公園終於完成，而且有這麼多人開心地使用，真的非常感動。安樂小公園可當成較大的安樂三期公園的衛星公園，增加多一點小小孩可以玩耍的設施。
附近家長說，一體成型的地墊非常適合孩子們奔跑玩耍，不像以前罐頭式遊具，很僵化，沒想到他們反映的意見，都融入在設施內，符合小朋友的需求。
陳薇仲表示，2020年她用當時的議員建議款額度執行參與式預算，四維荷花池旁兒童遊戲場與安樂路二段小公園獲得第三名。她和團隊在2021年開始一整年的參與式設計工作坊籌備，最後四維荷花池旁兒童遊戲場去年完工，安樂路二段小公園歷經許多辛苦的溝通才完成。有居民、社規師、特公盟等的參與與建議，在區公所努力下完工。
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