小提琴天后諏訪內晶子到台東利嘉 用音樂訴說山中傳奇

台東利嘉國小2023「梅之宴」戶外音樂會今天下午登場，主辦單位邀請日本小提琴天后諏訪內晶子，與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基同台，在學校梅園旁戶外演出，校方直言已接到來自全國各地樂迷來電詢問，真的是未演先轟動。

諏訪內晶子、伊利亞．拉什科夫斯基，今天上午由鋼琴王子陳冠宇陪同到學校彩排，諏訪內晶子並為主辦單位購買的百張音樂專輯簽名，但她表示為保持最佳演出節奏，暫不接受採訪，歡迎大家到場欣賞音樂會。

「梅之宴」戶外音樂會發起人，台東縣藝術人文教育發展協會理事長張中元表示，25年前他在利嘉國小任校長時，和同仁討論能否在利嘉部落辦一場結合原民文化的古典音樂會，將殿堂藝術帶進部落，當年邀請陳冠宇演出，就湧入上千樂迷，讓他非常驚訝「原來台東的古典音樂迷這麼多」。

張中元說，這麼多年來，音樂會已經成為利嘉部落、國小重要的音樂活動，台東人不用舟車勞頓趕到台北、西部，就能欣賞國際級最高水平音樂活動，透過音樂會也讓更多人認識利嘉國小的山中音樂傳奇。