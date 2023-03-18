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基隆中山區社區嘉年華 1500人協和電廠健走、賞海景
「運動i台灣2.0」基隆市中山區社區全民健走暨運動嘉年華，今天一早在協和發電廠舉辦，吸引超過1500名市民健走，全程5公里，民眾除了運動健身外，也欣賞到外木山美麗風光。
基隆市體育會、教育處舉辦的健走活動，結合衛生局、警察局及社區體適能執行單位「國立台灣海洋大學」等，現場幫助民眾進行體適能檢測，讓民眾能了解自身身體的健康資訊。教育處處長劉美蘭說，期望能夠透過這樣的活動，提高民眾對健康生活的重視。
今天協和發電廠開放讓民眾進入，可看到廠內部及外木山沿海風景，全程5公里。很多民眾都是攜家帶眷一大早來參加，今天上午天氣有點冷，但健走全身就熱了起來。
基隆市體育會理事長鄭錦洲理說，感謝大家熱情參與，近期還有更多類似的活動，讓基隆體育活動更加豐富多元。
教育處表示，今年度投入超過1500萬的經費辦理各式各樣的運動活動，獲體育署核定53件計畫活動，平均每周都有一場運動活動。更多活動資訊請參考基隆市運動i臺灣計畫臉書粉絲專頁，網址：https://zh-tw.facebook.com/klsportitw/。
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