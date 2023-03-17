政府普發6000元 台東金峰鄉無郵局、ATM 警方將協助發放

政府普發現金6000元，將於3月22日起開放「登記入帳」預登記，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，考量台東偏鄉領取不便需求，大武警分局協助金峰鄉辦理普發現金預約登記。

金峰鄉分駐所長邱新成說，全鄉共5處偏鄉村落，因沒有超商、郵局，將由分駐所協助代發，並於3月20日至25日辦理普發現金預約登記，目前已運用各項勤務、深入部落等方式向鄉親宣導。

台東縣達仁、金鋒、海端及長濱等鄉鎮，其社區部落型態分散，距離郵局、銀行或有ATM櫃員機的地方距離遙遠，鄉親提領相當不便，尤其多以長者及弱勢居多，出去一趟真的沒那麼容易。

過去雖發放消費券及5倍券時，警方已有協助登記發放模式，但這次6千元僅有金峰鄉將比照辦理，但達仁、海端及長濱等鄉鎮，有鄉親相期盼相關單位能協助發放，不必舟車勞頓。

「下山一趟要50分鐘。」海端鄉利稻村邱姓村民說，村莊沒有超商和郵局，出去必須搭50分鐘的車到山下街道上領取，之前5倍券發放就是靠村長及村幹事幫忙，讓老人家方便也安心。