投身東台灣獲醫療奉獻獎 加籍醫師艾可諾辭世

曾在花蓮門諾服務17年，為東台灣奠定內科體系，因此榮獲醫療奉獻獎的艾可諾醫師，本月6日在加拿大辭世，享壽93歲。雖然他已退休回到加拿大多年，院方不忘艾醫師的貢獻，今天中午舉辦追思會，邀請曾與他共事的門諾人分享，也透過一張張老照片共同追憶。

艾可諾於1930年在加拿大出生，醫學院畢業後原本在當地擔任家庭醫師，透過同為加拿大人的門諾醫院婦產科醫生富瑞生，得知台灣東部醫療資源匱乏，就主動提及要來台灣服務，1973年舉家來台，前後在門諾醫院服務17年，1991年退休回到加拿大，仍擔任門諾醫院董事。

因為對台灣東部醫療與醫學教育的貢獻，艾可諾於1996年獲頒第六屆醫療奉獻個人獎；門諾醫院55周年院慶時，將圖書館命名為「艾可諾圖書館」，當時他全家都一同來台。

艾可諾醫師辭世，留給門諾人無限追思，院方今天中午舉辦追思禮拜，曾與艾可諾共事的門諾人現場緬懷，無緣共事的人也能透過老照片一起追憶。

曾任門諾醫院院長的醫師吳文揚、東基公益總執行長呂信雄，想起艾可諾脾氣非常好，說話總是輕聲細語，和同事相處總是沒有距離，讓人感到溫暖。

艾可諾視病如親也讓病患津津樂道。有糖尿病患足部潰爛，艾可諾仍放上自己膝蓋仔細診查；遇到窮困患者，艾可諾還會偷偷將錢夾在藥單中，讓病患帶著尊嚴與溫暖回家。

門諾醫院表示，艾可諾導入感染控制，也接手醫學教育，負責培育住院醫師和實習醫師，從1975年至1977年，短短2年間，門諾住院醫師和實習醫師人數擴增一倍，他同時也協助訓練專科醫師，奠定門諾內科基礎，也成為當時東台灣創舉。