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投身東台灣獲醫療奉獻獎 加籍醫師艾可諾辭世
曾在花蓮門諾服務17年，為東台灣奠定內科體系，因此榮獲醫療奉獻獎的艾可諾醫師，本月6日在加拿大辭世，享壽93歲。雖然他已退休回到加拿大多年，院方不忘艾醫師的貢獻，今天中午舉辦追思會，邀請曾與他共事的門諾人分享，也透過一張張老照片共同追憶。
艾可諾於1930年在加拿大出生，醫學院畢業後原本在當地擔任家庭醫師，透過同為加拿大人的門諾醫院婦產科醫生富瑞生，得知台灣東部醫療資源匱乏，就主動提及要來台灣服務，1973年舉家來台，前後在門諾醫院服務17年，1991年退休回到加拿大，仍擔任門諾醫院董事。
因為對台灣東部醫療與醫學教育的貢獻，艾可諾於1996年獲頒第六屆醫療奉獻個人獎；門諾醫院55周年院慶時，將圖書館命名為「艾可諾圖書館」，當時他全家都一同來台。
艾可諾醫師辭世，留給門諾人無限追思，院方今天中午舉辦追思禮拜，曾與艾可諾共事的門諾人現場緬懷，無緣共事的人也能透過老照片一起追憶。
曾任門諾醫院院長的醫師吳文揚、東基公益總執行長呂信雄，想起艾可諾脾氣非常好，說話總是輕聲細語，和同事相處總是沒有距離，讓人感到溫暖。
艾可諾視病如親也讓病患津津樂道。有糖尿病患足部潰爛，艾可諾仍放上自己膝蓋仔細診查；遇到窮困患者，艾可諾還會偷偷將錢夾在藥單中，讓病患帶著尊嚴與溫暖回家。
門諾醫院表示，艾可諾導入感染控制，也接手醫學教育，負責培育住院醫師和實習醫師，從1975年至1977年，短短2年間，門諾住院醫師和實習醫師人數擴增一倍，他同時也協助訓練專科醫師，奠定門諾內科基礎，也成為當時東台灣創舉。
門諾會醫療財團法人總執行長張文信推崇艾可諾是所有醫護及醫療行政人員的典範，更是門諾的家人；艾可諾醫師的家人也將於當地時間18日下午2時舉辦追思活動，全程線上直播。
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