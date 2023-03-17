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頭城職人故事展 30個地方藝術工作者生命故事

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
頭城職人故事展在金魚厝邊展出，展出地方藝術文化與生活。記者陳敬丰／攝影
頭城職人故事展在金魚厝邊展出，展出地方藝術文化與生活。記者陳敬丰／攝影

頭城職人故事展今天到3月27日，在金魚厝邊展出，30位地方職人分享自己的生命故事，有生於斯、長於斯的製香者，伴海一生的船老大，也有橫跨半個地球來到宜蘭的旅者。主辦人彭仁鴻希望，將在地職人由點串成線、線構成面，打造文創者的網絡，將頭城文化傳遞出去。

彭仁鴻是在地創生團隊蘭城巷弄有限公司執行長，本次展覽邀請30位職人，以地域分成頭城老街、五漁村、車站南北，歸納成藝術工藝、公眾環境、文化教育與在地產業4大類別，展出他們的作品，每天邀請3位「職日生」，敘說自己的心路歷程。

己文堂傳人林建宏在頭城土生土長，繼承家中製香產業，致力將香的文化融入生活，透過數位化的方式直接與消費者接觸；船老大陳正勝經營海釣數十年，花費4年完成長達69米的畫作「百魚圖」，希望人們珍惜海洋資源；來自南非的Neil愛上頭城的衝浪文化與人情味，定居於此，並將廢棄空地改造，用木頭製作衝浪板。

彭仁鴻說，要為頭城的在地文創者打造良好的環境，除了搭建彼此交流的平台，也要照顧到他們的生活，「生活機能滿足才能創作出好的作品」，尤其外國朋友還有簽證等問題，他都會想辦法「一條龍」服務到好，讓創作者無後顧之憂。

除金魚厝邊實體展覽，另有線上展，每位職人錄製podcast講故事；蘭城巷弄公司也會將本次展覽集結成冊，自費出版，歡迎大家預購；3月21日在衝浪公賣局舉辦「職人來作客」活動，請衝浪職人分享故事，並有餐點DIY。

頭城鎮長蔡文益表示，頭城職人故事展表現出當地各領域地方藝術家的專業貢獻，公所也會盡力配合，將頭城文化宣傳出去。

頭城職人故事展在金魚厝邊展出，為期11天，有30位地方藝術工作者敘述自己的故事。記者陳敬丰／攝影
頭城職人故事展在金魚厝邊展出，為期11天，有30位地方藝術工作者敘述自己的故事。記者陳敬丰／攝影
來自南非的Neil，愛上頭城衝浪文化與人情，定居於此製作木製衝浪板。記者陳敬丰／攝影
來自南非的Neil，愛上頭城衝浪文化與人情，定居於此製作木製衝浪板。記者陳敬丰／攝影
頭城職人故事展在金魚厝邊展出，為期11天，有30位地方藝術工作者敘述自己的故事。記者陳敬丰／攝影
頭城職人故事展在金魚厝邊展出，為期11天，有30位地方藝術工作者敘述自己的故事。記者陳敬丰／攝影

文創 藝術家

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