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台東自來水改善 劉櫂豪爭取5597萬元經費

中央社／ 台東縣17日電

立委劉櫂豪關切台東無自來水地區的改善，向行政院爭取新台幣5597萬元自來水管延管工程，包含池上鄉1件、東河鄉2件、鹿野鄉2件、關山鎮1件、台東市1件。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞表示，劉櫂豪過去曾多次質詢時要求政府應促進區域均衡發展，尤其在台東的偏鄉地區，無自來水改善是提升居民生活品質，重要的施政方針，因此多次獲行政院支持，爭取相關經費協助台東地區無自來水改善。

劉櫂豪接受中央社電話訪問表示，今天接獲行政院通知112年度台東地區的無自來水改善計畫，核定7件，受益戶數58戶，總經費新台幣5597萬元。

劉櫂豪表示，經濟部無自來水地區改善計畫原則上採每戶工程成本計算評比，將符合評比的計畫再納入年度預算內執行，112年度台東地區年度預算評比共計核定東河鄉、池上鄉3案。

另針對918地震後，自來水供水系統損壞或供水品質不佳，經濟部再擬定爭取花東基金挹注經費加速辦理，因此增加核定4案，分別是鹿野鄉龍田村延管工程，經費1352萬元；鹿野鄉瑞豐村景新路延管工程，經費157萬元；關山鎮新福里13鄰延管工程，經費210萬元；台東市志航路一段919巷延管工程，經費606萬元。

台東 劉櫂豪 行政院

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