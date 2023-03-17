快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

普發6000元 南橫2村落無ATM 盼在派出所領取

中央社／ 台東縣17日電
除屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉外，仍有許多偏鄉地區沒有郵局、ATM。記者侯永全／攝影
除屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉外，仍有許多偏鄉地區沒有郵局、ATM。記者侯永全／攝影

全民普發新台幣6000元，南橫利稻、霧鹿兩村落距離最近的ATM需要40分鐘，長輩搭車往返要花一天時間，地方希望也能在派出所領取，或由村幹事發放。

全民普發新台幣6000元，數位部指出，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，未設有郵局或ATM，民眾在3月20日至25日可先向當地7個派出所登記後，就可當地領取現金，不需到「登記入帳」系統登記。

「我們這裡更不方便」海端鄉縣議員張全馨嵐今天告訴中央社記者，海端鄉南橫公路上的利稻和霧鹿村民要領現金遠比金峰鄉還不方便。她說，距離利稻最近的郵局和ATM在海端街上，車程約40分鐘，每天往返只有1車次，因此下山領錢要花整個白天的時間。

再者，利稻和霧鹿村約600多人，以老人家居多，小孩子也不在身邊，這些長輩不會開車，也沒有存款簿和提款卡，以領取現金最方便。

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所表示，目前霧鹿和利稻兩村落沒有郵局沒有ATM，雖然日前有全家超商進入霧鹿村，但尚未設置ATM。

霧鹿村鄉民代表古振英表示，希望利稻和霧鹿的普發現金作業也能由派出所辦理，或是由村幹事、村長來發放。

郵局 台東 台幣

延伸閱讀

這些特定對象免登記 6000元直接入帳

南橫台20線105便道15.5K落石 用路人冒險通過

影／南橫梅山口今落石一度道路中斷 公總出動蜘蛛人：2月地震頻繁

油沒了！一家3口騎噗噗遊南橫 卡山區崩潰巧遇警伸援

相關新聞

籌建11年李明依助募款 黎明喜樂園慶竣工仍缺4500萬

台灣基督教門諾會黎明機構為照顧成人自閉症患者，花了11年邊募款邊蓋，艱辛打造可容納72人的黎明喜樂園，今天舉行峻工感恩典...

基捷爭議交通部次長胡湘麟與謝國樑會談 先握手吃點心

基隆捷運分攤經費暴增爭議，今天下午2點經濟部次長胡湘麟到基隆與市長謝國樑溝通，採閉門會議。謝國樑會前表示，軌道建設是長久...

宜蘭砂仔港二號抽水站啟用 2.6億元助5村里改善水災

宜蘭頭城砂仔港二號抽水站前年1月開工，去年12月完工，耗資2.61億元，今天配合社區防汛演練啟用，因應即將到來的5月防汛...

台東縣鳳梨釋迦洽談輸陸

台東鳳梨釋迦近2年外銷大陸受阻，縣府與台東大學合作制定「鳳梨釋迦輸往大陸檢疫管理規範」，近日赴陸與農業部、海關總署說明此...

綠博拚創新 莎士登迷宮傳達永續

宜蘭2023綠色博覽會3月31日登場，5月14日結束，縣長林姿妙昨公布今年綠博主題是「Sustainability Ma...

花蓮安通溪泡湯池 擬委託部落收費管理

花蓮縣玉里鎮安通溫泉區是縣內兩大溫泉區之一，位於安通溪邊的免費泡湯池抽水馬達損壞，無湯可泡。鎮公所昨天雇工更換馬達，鎮長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦