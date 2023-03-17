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籌建11年李明依助募款 黎明喜樂園慶竣工仍缺4500萬
台灣基督教門諾會黎明機構為照顧成人自閉症患者，花了11年邊募款邊蓋，艱辛打造可容納72人的黎明喜樂園，今天舉行峻工感恩典禮。門諾會董事長宋淑蓉感謝各界愛心成就美事，不過喜樂園僅建物完工，「只有殼沒有肉」，工程與內部設施缺口還差4500萬元，團隊會持續努力，希望下半年迎來第一批住客，明年能全數啟用。
門諾會黎明教養院在地照護心智障礙院生40多年，發現成人肯納兒自閉症患者老化的照護問題，在壽豐鄉共和村購地，打造黎明喜樂園。
宋淑蓉說，2011年購地、隔年著手籌備，光是大樓工程經費就要1億7800萬元，期間遇到0206大地震、疫情等，募款確實辛苦，幸好台灣是個很有愛心的島嶼，感謝每位天使的幫忙，今天終於竣工。
她表示，目前僅建物完工「只有殼，沒有肉」，還需要充實內部設備，不過只要取得使用執照、裝上大門、圍籬確保安全措施沒問題，下半年就能讓第一批17人入住，隨著住宿設備日益完善，可慢慢入住，目標明年全數入住。
黎明教養院目前服務33名肯納兒，新建的黎明喜樂園為5層樓建物，分為大肯一村、大力二村，大肯一村收住18歲以上成人自閉症者，大力二村提供14床日間照顧，共72床，服務量能倍增，並有醫療復健與教學活動區域，園區採歐美綠自然照顧模式，也有照顧型農場。
黎明機構執行長梁桂花說，工程經費尚缺1500萬元，內部設備約需3000萬元，總計還有4500萬元缺口，持續募款中。
參與喜樂園最後一哩路的公益大使、藝人李明依今天出席典禮，她說，得知募款困難才加入，一開始拍公益廣告還擔心幫不上忙，沒想到燈箱廣告一上，就有老婦人搭捷運時看到，打電話到門諾會豪捐100萬元，讓她受到很大激勵，看到大樓建成，成人肯納兒有家可依，無比感動。
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