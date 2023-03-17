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籌建11年李明依助募款 黎明喜樂園慶竣工仍缺4500萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園，在許多人幫助下，今天終於竣工，但還在籌募經費充實內部設施。記者王燕華／攝影
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園，在許多人幫助下，今天終於竣工，但還在籌募經費充實內部設施。記者王燕華／攝影

台灣基督教門諾會黎明機構為照顧成人自閉症患者，花了11年邊募款邊蓋，艱辛打造可容納72人的黎明喜樂園，今天舉行峻工感恩典禮。門諾會董事長宋淑蓉感謝各界愛心成就美事，不過喜樂園僅建物完工，「只有殼沒有肉」，工程與內部設施缺口還差4500萬元，團隊會持續努力，希望下半年迎來第一批住客，明年能全數啟用。

門諾會黎明教養院在地照護心智障礙院生40多年，發現成人肯納兒自閉症患者老化的照護問題，在壽豐鄉共和村購地，打造黎明喜樂園。

宋淑蓉說，2011年購地、隔年著手籌備，光是大樓工程經費就要1億7800萬元，期間遇到0206大地震、疫情等，募款確實辛苦，幸好台灣是個很有愛心的島嶼，感謝每位天使的幫忙，今天終於竣工。

她表示，目前僅建物完工「只有殼，沒有肉」，還需要充實內部設備，不過只要取得使用執照、裝上大門、圍籬確保安全措施沒問題，下半年就能讓第一批17人入住，隨著住宿設備日益完善，可慢慢入住，目標明年全數入住。

黎明教養院目前服務33名肯納兒，新建的黎明喜樂園為5層樓建物，分為大肯一村、大力二村，大肯一村收住18歲以上成人自閉症者，大力二村提供14床日間照顧，共72床，服務量能倍增，並有醫療復健與教學活動區域，園區採歐美綠自然照顧模式，也有照顧型農場。

黎明機構執行長梁桂花說，工程經費尚缺1500萬元，內部設備約需3000萬元，總計還有4500萬元缺口，持續募款中。

參與喜樂園最後一哩路的公益大使、藝人李明依今天出席典禮，她說，得知募款困難才加入，一開始拍公益廣告還擔心幫不上忙，沒想到燈箱廣告一上，就有老婦人搭捷運時看到，打電話到門諾會豪捐100萬元，讓她受到很大激勵，看到大樓建成，成人肯納兒有家可依，無比感動。

門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園今天竣工，但工程款、內部設施經費還短缺4500萬元，持續勸募。記者王燕華／攝影
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園今天竣工，但工程款、內部設施經費還短缺4500萬元，持續勸募。記者王燕華／攝影
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園今天竣工，但內部設施仍待充實。記者王燕華／攝影
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園今天竣工，但內部設施仍待充實。記者王燕華／攝影
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園今天竣工，共有72個床位。記者王燕華／攝影
門諾會黎明機構籌建照顧成人自閉症肯納兒的花蓮黎明喜樂園今天竣工，共有72個床位。記者王燕華／攝影
門諾會董事長宋淑蓉（中）感謝李明依（左）等天使的幫忙，讓籌建11年的黎明喜樂園得以竣工。記者王燕華／攝影
門諾會董事長宋淑蓉（中）感謝李明依（左）等天使的幫忙，讓籌建11年的黎明喜樂園得以竣工。記者王燕華／攝影

募款 患者

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