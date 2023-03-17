基捷爭議交通部次長胡湘麟與謝國樑會談 先握手吃點心

基隆捷運分攤經費暴增爭議，今天下午2點經濟部次長胡湘麟到基隆與市長謝國樑溝通，採閉門會議。謝國樑會前表示，軌道建設是長久的計畫，希望交通部大力協助。胡湘麟則指出，今天會說明原來預算多出來的過程，也了解基隆市對經費的想法，一起來探討。

謝國樑會前與胡湘麟互相握手、吃點心，希望會談能成功。謝國樑會前說，他上午有在節目中說，「17.7億行政院前院長蘇貞昌宣布的數字是可以的」，希望把捷運蓋起來，但經費要合理一點。

謝國樑表示，拜託交通部盡量幫忙基隆市，基隆市一定會配合，並拿出誠意，但做任何事情都要講道理，今天一定也會講理。但軌道建設是長久的計畫，希望未來的計畫時間可以拉長，諸如此類的需求今天會向交通部報告，希望交通部大力協助。

胡湘麟表示，今天會把在推動的細節上讓市府了解，這是推動多年的成果。今天會說明原來預算多出來的過程，也了解基隆市對經費的想法，一起來探討。