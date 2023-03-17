宜蘭砂仔港二號抽水站啟用 2.6億元助5村里改善水災

宜蘭頭城砂仔港二號抽水站前年1月開工，去年12月完工，耗資2.61億元，今天配合社區防汛演練啟用，因應即將到來的5月防汛期。二號抽水站每秒可抽10噸水量，搭配一號抽水站8噸水量，可減少約31公頃淹水面積。

縣長林姿妙說，非常感謝工程團隊，二號抽水機是產官學合作的成果，去年獲得工程會第22屆公共工程金質獎佳作；施工過程中造成附近居民不便，感謝地方鄉親的包容，「預防勝於治療」，要繼續拚出宜蘭好安全。

水利資源處指出，砂仔港一號抽水站啟用逾40年，因附近地處低窪，抽水能量不足，颱風侵襲時附近社區常遭遇淹水災情，縣府分析雨量與積水等狀況，研議後決定在一號抽水站旁新建二號抽水站，109年向中央爭取前瞻計畫2億3000萬元補助，自籌3000萬元，110年1月29日開工。

工程團隊去年6月左右完成核心的4台抽水機組，因應汛期提前投入抽水工作，仍有建物外部結構和一、二號抽水站系統整合等工作，原本預計去年8月完工，因周邊草皮、水溝與道路復原等工作，12月方結束工程，經過初驗與複驗等測試，今天啟用，將減少0.6公頃、約12%建築淹水面積，和31公頃、7.8%整體淹水面積。

水利署第一河川局長董志剛說，二號抽水機完工後大大減少水患，屬於硬體建設，軟體則仰賴社區自主防災團體的協助。縣府今天邀請礁溪鄉公所與玉田自主防災隊，舉辦聯合防汛實兵演練，宣導防災意識、提升在地防護能力。