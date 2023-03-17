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宜蘭砂仔港二號抽水站啟用 2.6億元助5村里改善水災

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
頭城砂仔港二號抽水機啟用典禮，縣長林姿妙（左五）等祝賀。圖／縣府提供
頭城砂仔港二號抽水機啟用典禮，縣長林姿妙（左五）等祝賀。圖／縣府提供

宜蘭頭城砂仔港二號抽水站前年1月開工，去年12月完工，耗資2.61億元，今天配合社區防汛演練啟用，因應即將到來的5月防汛期。二號抽水站每秒可抽10噸水量，搭配一號抽水站8噸水量，可減少約31公頃淹水面積。

縣長林姿妙說，非常感謝工程團隊，二號抽水機是產官學合作的成果，去年獲得工程會第22屆公共工程金質獎佳作；施工過程中造成附近居民不便，感謝地方鄉親的包容，「預防勝於治療」，要繼續拚出宜蘭好安全。

水利資源處指出，砂仔港一號抽水站啟用逾40年，因附近地處低窪，抽水能量不足，颱風侵襲時附近社區常遭遇淹水災情，縣府分析雨量與積水等狀況，研議後決定在一號抽水站旁新建二號抽水站，109年向中央爭取前瞻計畫2億3000萬元補助，自籌3000萬元，110年1月29日開工。

工程團隊去年6月左右完成核心的4台抽水機組，因應汛期提前投入抽水工作，仍有建物外部結構和一、二號抽水站系統整合等工作，原本預計去年8月完工，因周邊草皮、水溝與道路復原等工作，12月方結束工程，經過初驗與複驗等測試，今天啟用，將減少0.6公頃、約12%建築淹水面積，和31公頃、7.8%整體淹水面積。

水利署第一河川局長董志剛說，二號抽水機完工後大大減少水患，屬於硬體建設，軟體則仰賴社區自主防災團體的協助。縣府今天邀請礁溪鄉公所與玉田自主防災隊，舉辦聯合防汛實兵演練，宣導防災意識、提升在地防護能力。

水資處表示，宜蘭大學與縣府合作，設立社區自主防災決策儀表板，提供雨量、颱風來時縣府成立應變中心的相關防災與警報等資訊，抽水站完工後也整併入系統，防災隊可以實時觀察各種資訊，做好提前部屬；礁溪德陽、二龍、白雲3村、頭城中崙、下埔2里都能受惠。

二號抽水機有4台抽水機組，每秒可抽10噸水量，將改善31公頃左右淹水面積。記者陳敬丰／攝影
二號抽水機有4台抽水機組，每秒可抽10噸水量，將改善31公頃左右淹水面積。記者陳敬丰／攝影
砂仔港二號抽水機前年1月開工，去年12月完工，今天啟用。記者陳敬丰／攝影
砂仔港二號抽水機前年1月開工，去年12月完工，今天啟用。記者陳敬丰／攝影
一河局長董志剛表示，二號抽水機完工後將大大減少水患。記者陳敬丰／攝影
一河局長董志剛表示，二號抽水機完工後將大大減少水患。記者陳敬丰／攝影

淹水 宜蘭大學

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