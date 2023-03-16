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基隆廟口附近騎樓淨空 謝國樑打造友善行人示範熱點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今到愛三路30號到72號間，了解騎樓淨空執行情況，籲請民眾配合。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今到愛三路30號到72號間，了解騎樓淨空執行情況，籲請民眾配合。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑推動「行人友善」、「乾淨家園」、「市容整潔」政策，仁愛區公所公告愛三路30號到72號（仁三路到仁四路間右側）騎樓禁止停車、設攤和堆置物品，20日起嚴格取締。謝國樑今天到現場查看宣導成效，籲請民眾配合。

謝國樑今天下午到廟口夜市附近的愛三路，了解仁三路到仁四路段間騎樓行人友善環境整備情況，強調市府會努力勸導，請店家與市民維持騎樓淨空，讓外來遊客到訪基隆，或居住在這座城市的市民，都能感受到基隆是個乾淨溫暖的城市。

謝國樑說，廟口夜市是基隆城市意象，過去廟口夜市周邊垃圾髒亂相當嚴重，日前在廟口夜市前人行道，增設行人專用垃圾桶，並增加清運次數以減少騎樓垃圾，更加友善觀光客。

謝國樑表示，已請交通處、環保局及仁愛區公所同仁一起努力，把緊鄰仁愛市場的仁四路到廟口夜市入口的仁三路間的騎樓進行淨空，希望讓大家步行時，感受騎樓空間是寬敞的，避免店家競相擺設物品，和機車停放於騎樓間，期盼這不到100公尺的騎樓空間，當作市容整潔的示範點。

基隆市長謝國樑今到愛三路30號到72號間，了解騎樓淨空執行情況，籲請民眾配合。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今到愛三路30號到72號間，了解騎樓淨空執行情況，籲請民眾配合。圖／基市府提供
基隆市仁愛區公所公告愛三路30號到72號間騎樓禁止停車、設攤和堆置物品，20日起嚴格取締。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所公告愛三路30號到72號間騎樓禁止停車、設攤和堆置物品，20日起嚴格取締。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所公告愛三路30號到72號間騎樓禁止停車、設攤和堆置物品，20日起嚴格取締。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所公告愛三路30號到72號間騎樓禁止停車、設攤和堆置物品，20日起嚴格取締。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 夜市 人行道

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