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全民普發6000元將進帳 蔡適應號召捐贈社福單位做公益

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委蔡適應（右二）今邀5個社會公益團體號召民眾領到6000元，可以用來幫助公益團體。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右二）今邀5個社會公益團體號召民眾領到6000元，可以用來幫助公益團體。記者邱瑞杰／攝影

「全民普發6000元」22日起登記領取方式，基隆市立委蔡適應今邀5個社會公益團體號召民眾領到6000元，可以用來幫助公益團體。蔡適應率先承諾捐出6000元，並捐贈1000包大黑松小倆口牛軋糖，慰勞社福團體工作人員的辛勞。

蔡適應和基隆市議員吳驊珈今天邀創世基金會、人安基金會、華山基金會、伊甸基金會和基隆家扶中心開記者會，希望領到6000元的民眾幫助社會公益團體。

基隆家扶中心主任陳美君表示，全民共享經濟成長的6000元，是政府跟民眾的小確幸，她期盼大家能拿來幫助公益，讓這政策好上加好、喜上加喜。

華山基金會基隆新北區站說顏緹武說，華山基金會主要照顧全台弱勢的長者，包含獨居、失智、失能的長者，希望民眾有餘力的話，能捐贈華山基金會幫助弱勢長者。

人安基金會基隆平安站主要照顧街頭的寒士，提供午晚兩餐。站長周泉宥呼籲民眾，讓6000元發揮最大的功能。

創世基金會基隆分院院長李淑婷表示，創世基金會主要照顧植物人，期待社會大眾能幫助植物人安養的費用。

伊甸基金會基隆區高專李曉琳高專表示，伊甸基金會主要幫助早療的孩子，以及成人、長者的身障朋友，希望大家捐6000元做公益，幫助基金會的社會服務工作持續前進。

5個基金會都提供帳戶，接受民眾捐款

家扶基金會 基隆家扶中心
劃撥帳號：0108-8171
收款戶名：基隆家扶中心
愛心專線：（02）2431-9000

華山基金會
劃撥帳號：1988-4941
收款戶名：華山基金會
愛心專線：（02）2427-1061

人安基金會基隆平安站
劃撥帳號：1994-9502
愛心專線：（02）2427-3323
備註：基隆平安站

創世基金會 基隆分院
劃撥帳號：1975-0257
愛心專線：（02）2421-4738

伊甸社會福利基金會
劃撥帳號：0579-3779
收款戶名：財團法人伊甸社會福利基金會
捐款專線：（02）2230-6685
傳真：（02）8230-1207
雲端發票捐贈碼：25885

基隆市立委蔡適應（右二）今邀5個社會公益團體號召民眾領到6000元，可以用來幫助公益團體。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右二）今邀5個社會公益團體號召民眾領到6000元，可以用來幫助公益團體。記者邱瑞杰／攝影

蔡適應 捐款

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