花蓮安通溪溫泉池無水可用 公所維修擬委部落收費管養

花蓮縣玉里鎮安通溫泉區是縣內兩大溫泉區之一，位於安通溪邊的免費泡湯池抽水馬達損壞，無湯可泡。鎮公所今天雇工更換馬達，鎮長龔文俊說，因野溪很多土地在傳統領域，規畫未來委託部落管養，酌收清潔費。

瑞穗溫泉和玉里安通溫泉並列花蓮兩大溫泉區，縣府每年冬季舉辦太平洋溫泉季活動行銷。安通溫泉區不只有許多溫泉旅宿可以泡湯，安通溪邊還有3個免費的泡湯池，一年四季都有民眾享受泡湯樂趣。

近日地方反映，溫泉池抽水馬達在農曆年前就壞掉，抽不到水，雖有好心人士設法維修，但沒多久又壞掉，免費泡湯池無水可用，有民眾乾脆在靠近溫泉露頭的溪床上，以石頭砌成簡易泡湯池。

龔文俊說，免費泡湯池建於20多年前，因當年沒有溫泉法規，並未申請溫泉開發許可、水權等，且泡湯池也有一半位於河川行水區，不過，鎮公所接獲反映都會募款維修，這次是因為去年918地震後，地下水位下降，馬達抽不到水空轉，才又損壞，今天已找維修人員來更換馬達。

龔文俊表示，縣府上個月來函指免費泡湯池沒有溫泉開發的許可，也未申請水權。為了讓泡湯池有更好管理，兩周前已與相關單位開過會，因為野溪很多土地位於傳統領域，要申請水權、土地撥用，透過部落較可行，公所將輔導部落盡快完成管委會組織編制做管養，包括消毒、整理環境等，未來採使用者付費的方式，酌收清潔費。

安通社區發展協會理事長張建治說，到野溪泡湯的人很多，尤其部落長輩喜歡清晨4、5時泡澡，若要委託社區管理，管理委員多數同意，考慮酌收清潔費，也能增加部落工作機會。