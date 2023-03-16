宜蘭綠色博覽會第24年 創新是最大挑戰

宜蘭2023綠色博覽會3月31日登場，5月14日結束，場址位於蘇澳武荖坑風景區，今年已是第24年，如何推陳出新同時傳達永續理念，是今年最大挑戰。本次綠博以迷宮為主題，設計實境解謎的概念，並繼去年後推出雲霄飛車等大型遊樂設施，希望吸引更多遊客。

今年綠博主題是「Sustainability Maze 莎士登迷宮」，莎士登是英文「永續性」的音譯。縣長林姿妙說，宜蘭縣四季分明、水質良好，縣府與縣民愛護自然環境，友善地球，才能榮登全台幸福城市第3名，邀請縣民與全國各地的遊客參加綠博。

負責承辦的蘭陽農業發展基金會表示，按往年狀況估計，若無疫情等意外狀況今年應可吸引40到45萬人入園；綠博已舉辦24年，許多設施與展覽難免重複，如何創新是最大的困難。去年引入大型遊樂設施，今年增加如雲霄飛車、天際纜車等，並以迷宮為概念，設計成大型闖關與實境解謎活動。

資深音樂人謝文德、作詞人黃馨頤再次擔任主題曲作詞作曲，謝文德說，這首「For Tomorrow 我們共同的未來」，本來是寫給蔡琴，天后引退後一直擱置，今年綠色博覽會主題恰好相當契合，請演唱多首迪士尼主題曲的新生代歌手蔡詠淳主唱，以精靈般的溫暖嗓音，懇切呼籲「滿足當下、兼顧未來」的理念。

2023綠博共設有16個環境永續展館與2座小迷宮、3個遊戲闖關體驗區，園區內餐廳響應綠實宣言，採用當地時令有機食材，減少添加物，展現新鮮食材的原汁原味；宜蘭縣民可享百元優待票價，縣府與新北、台中合作，兩市市民在特定期間也享有百元票價，詳情可參綠博官網。