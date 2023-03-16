918強震花東自來水延管計畫 政院補助1.4億

去年918強震重創花東偏鄉和原鄉自來水管線，行政院昨天核定補助1.4億元自來水管延管計畫，逾2百戶受惠。

立委陳瑩今天告訴中央社記者，昨天接獲行政院通知，核定她爭取的花東自來水管延管補助計畫，經費新台幣1億4510萬元，讓她相當感動，「終於可以解決花東部落的用水」。

陳瑩說，去年發生918花東強震後，花東災區許多原本使用的簡易自來水管線破損，修復後仍因水質濁度太高無法飲用，她去年10月18日總質詢要求行政院，應針對花東地形及人口分散的特殊性，提出針對花東自來水延管專案補助計畫，行政院昨天核定計畫經費。

陳瑩指出，過去水利署對無自來水地區的補助計畫，每戶補助延管工程經費上限為60萬元，凡延管工程總經費除以總戶數，在60萬元內的案件，才有機會進入評比，花東人口居住型態較分散的情況下，申請自來水延管的每戶平均費用較高；又加上每年自來水延管經費有限，呈現僧多粥少狀況，花東許多居民始終無法獲得補助申請自來水。

她說，去年災後她都在災區協助災民重建家園，協助送水、送物質，聯繫自來水公司在部落設置供水儲水桶，協助災區民眾度過民生物質短缺窘境，並將災區情形在立法院質詢，讓行政院瞭解，要求行政院應針對花東地形及人口分布情形，提出「花東自來水延管」的專案補助計畫。

計畫內容，凡0918災區的自來水延管申請案，沒有「補助上限60萬」規定，也沒有「總經費上限」的限制，應可大幅改善花東用水問題；且目前花東符合水利署無自來水計畫而在等待預算案件，也一併專案處理。

陳瑩表示，經提出質詢後，便多次與經濟部水利署、國發會、自來水公司討論協調計畫內容，也帶著相關部會到部落舉辦「申請自來水延管補助」說明會，希望告訴部落使用自來水的好處，以及請自來水公司協助部落提出申請。今年1月經濟部向行政院提出專案計畫，昨天獲得行政院先行核定1.4億元的經費預算，受惠戶數可達220戶。