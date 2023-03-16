台東鳳梨釋迦輸陸露曙光？ 縣府將以類NGO赴對岸說明

台東鳳梨釋迦近2年外銷中國大陸受阻，縣府與台東大學合作制定「鳳梨釋迦輸往大陸檢疫管理規範」，並以類NGO方式於3月22日與陸方農業部、海關總署說明此規範，盼獲善意回應恢復輸陸。饒慶鈴說，檢疫管理規範不只針對大陸，目標是全世界都適用。

饒慶鈴說，其實大家都不用臆測台東做檢疫管理規範到底會不會獲大陸接受？是不是有統戰的問題？縣府所做的都是為農民努力來爭取利益，若不做不談，這絕對不是縣府的態度，且這項規範不只針對大陸，目標是全世界任何一個國家都適用，都能順利出口。

副縣長王志輝於3月22日帶領台東大學、鳳梨釋迦自救會及地區農會等產、官、學界三方，以類NGO方式前往中國大陸，與陸方農業部、海關總署說明此規範。縣府今天舉辦行前記者會對外說明，由饒慶鈴主持，包括農會代表及東大東部生物經濟中心人員出席。

台東鳳梨釋迦近2年來因粉介殼蟲檢疫問題暫時停止輸往中國大陸，縣府去年9月與東大合作，展開「鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，並從縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為實驗對象，從中制定嚴謹的鳳梨釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範。

計畫主持人東大教授李俊霖表示，驗檢疫管理規範實驗結果顯示，粉介殼蟲清除率可達99%以上，主要採用通過產銷履歷驗證的鳳梨釋迦、並規範每顆果品使用空壓機噴除粉介殼蟲的時間，且包裝區、清潔區動線應區隔避免2次汙染，有效解決粉介殼蟲檢疫問題。

饒慶鈴說，若此次訂定的規範能獲得正式回應，後續將按此規範落實輔導，實現高品質台東鳳梨釋迦的生產策略與集貨場管理方式，爭取每個能增加銷量的機會，穩定農民生計。

台東縣鳳梨釋迦自救會長吳村田表示，縣政府能夠積極走出去，開拓鳳梨釋迦市場當然樂觀其成，希望這一次能有好消息，也希望中央能夠一起協助、幫助台東釋迦農。

吳村田說，地方農民也不敢奢望一次就開放，但無論能夠銷售多少，總是好的開始，另農民也會加強品管，讓消費者品嚐到最佳品質的鳳梨釋迦。

「現在去是好時機！」台東釋迦合作社理事主席王志偉說，這次去洽談成功的機會很大，金門立委陳玉珍之前已經談好了，開放金酒等商品和小三通，兩岸關係已和緩、疫情也開放了，事實上國民黨副主席夏立言，之前已先去談過後，農民就一直等待台東縣府去談，如果再不去談，鳳梨釋迦產季都要過了。