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自來水延管1.4億元有著落 陳瑩：落實花東部落用水正義

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供

去年9月18日發生花東大震，花東許多簡易自來水管線破損，修復之後，仍因水質濁度太高無法飲用，民進黨立委陳瑩去年10月18日要求行政院，應針對花東地形及人口分散的特殊，提出針對花東自來水延管的專案補助計畫。行政院核定計畫經費1.4億元；陳瑩表示，終於可以解決花東部落的用水正義。

陳瑩說，過去水利署針對無自來水地區的補助計畫，每戶補助延管工程經費上限為60萬元，凡延管工程總經費除以總戶數，在60萬元內的案件，才有機會進入評比，花東人口居住型態較分散的情況下，申請自來水延管的每戶平均費用較高。加上每年自來水延管經費有限，呈現僧多粥少狀況，花東許多居民始終無法獲得補助申請自來水。

陳瑩指出，去年花東地震災區當中，許多部落使用的簡易自來水，地震後的水質，遲遲無法恢復清澈乾淨，就算恢復後，也很容易再因氣候變化影響，用水變成混濁，只能聯繫自來水公司在部落設置供水儲水桶應急。

陳瑩說，去年總質詢時提出，災區的自來水延管申請案，應該要沒有補助上限60萬元規定，也沒有總經費上限，才能大幅改善花東用水問題；今年1月，經濟部向行政院提出專案計畫，昨天獲得行政院核定1.4億元的經費預算，可受惠戶數共220戶，花蓮9件，壽豐鄉2件，豐濱鄉1件，鳳林鎮1件，光復鄉1件，富里鄉1件，瑞穗鄉1件，玉里鎮2件。台東4件，鹿野鄉2件，關山鎮1件，台東市1件，合計13件。

陳瑩表示，地震災區的部分，玉里鎮春日部落、馬太林部落、觀音部落、高寮部落、洛河谷部落、下德武部落、苓雅仔部落，以及卓溪鄉清水部落、卓樂部落等，共9個部落的自來水延管申請案，待完成前置作業後，將同樣納入計畫模式辦理。

陳瑩 行政院 地震

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