蔣介石銅像將移置 蘇澳鎮長：落實轉型正義

宜蘭蘇澳鎮公所前廣場有座蔣介石騎馬銅像，因公所將啟動環境提升工程，銅像擬移到他處，昨天舉辦說明會各方提出不同意見，鎮長李明哲說，移除銅像勢在必行，也落實轉型正義。

李明哲今天接受媒體訪問表示，工程預計4月底、5月初發包，由於廣場也在工程範圍內，廣場上的蔣介石銅像會一併移置，許多民眾有不同意見，但為了整體規劃設計，移除銅像勢在必行。

李明哲說，移置銅像過程中，公所會慎重行事，至於地點則擬安置在桃園市「慈湖紀念雕塑公園」或宜蘭縣「軍人忠靈祠」，不過，桃園市政府回函表示因辦理環境優化工程，臨時安置場所空間受限，無法協助安置；宜蘭縣政府也回函表示已無閒置空間可供安置。

李明哲表示，公所會先尋找合適地點暫置銅像，待慈湖公園環境優化工程完工後，希望能將銅像移到慈湖公園，除落實轉型正義外，也盼公所廣場工程完工後能更親近民眾。

蘇澳鎮公所指出，「蘇澳鎮公所廣場及周邊道路人本環境提升計畫」，工程總經費新台幣2500萬元，內政部營建署補助2125萬元，其餘由公所自籌，而這座銅像設置於1982年，高度250公分，重量約500公斤，下方基座高度450公分，合計高度7公尺，促進轉型正義委員會另補助10萬元經費移置銅像。