918地震後花蓮忙復建 擋土牆修復36件6件列管

去年918地震後，花蓮南區的復建工程多已展開，縣府要求各機關單位如實掌握工程進度，若有窒礙難行者盡速匯報尋求解決，其中擋土牆設施毀損修復部分共36件，還有6件列管中。

花蓮縣政府今天邀集玉里鎮公所、富里鄉公所、卓溪鄉公所召開918地震公共設施搶修與復建工程及擋土牆修復進度會議，由縣府代理秘書長饒忠主持，各機關、單位針對業管項目進度進行匯報。

針對918地震公共設施搶修工程辦理情形，由各公所搶修共55件、縣府搶修有61件，其中公所搶修完工14件、縣府搶修已全數完工，總經費約新台幣8758萬元。公共設施復建進度部分共92件，由公所管理38件、縣府54件。

執行階段部分，設計中的各公所28件、縣府29件；完成設計的各公所8件、縣府18件、完成發包的公所2件、縣府7件，總經費約27億8294萬元。

擋土牆設施毀損修復部分共36件，此次會議前已解除列管20件，新增10件解除列管，還有6件列管中。

富里鄉公所表示，除農田隆起、凹陷及田埂、灌溉設施毀損之外，六十石山產業道路、第一公墓納骨塔等都因918地震後受損嚴重，已陸續完成或規劃、設施建造中。

饒忠聽取各公所、業管單位匯報執行進度後，要求各機關單位務必隨時掌握各項工程進度、確保工程如期進行，過程如有窒礙難行，盡速匯報上級尋求解決方案，工程早日完工，讓民眾早日回歸正常生活。