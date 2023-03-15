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興建市政大樓綠批謝國樑「皇帝」 藍說林右昌也沒溝通
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。民進黨市議員鄭文婷批評謝獨斷，打臉議會， 「做皇帝也不過才這樣而已」。國民黨議員藍敏煌說，前市長林右昌決定在市有商業區土地興建市政大樓，決定前也沒和議會討論。他支持政策轉彎，增加土地效益。
基隆新市政大樓基地在中正區中正路原公車處修理廠，謝國樑今說明興建政策改變的理由。他說，前市府規畫編列預算興建，市府要負擔7成約38.5億元，考量要籌錢分攤基隆捷運經費，決定改與民間合作開發。如此一來除了不用出錢，也能增加市區商場空間，創造就業機會。
擔任民進黨基隆市議會黨團書記長的鄭文婷說，市府先前編列新市政大樓規畫預算4200萬元，議會審議後同意先動支半數，等報告出爐送審通過，再動支剩餘經費。謝國樑沒有經過民主程序，認為要花太多錢了「就說不要」，推翻議會的決議，等於是打臉議會。
鄭文婷認為，基隆捷運該怎麼處理必須解決，但新市政大樓是已經決定好的事，如果每一個市長一上來，就要去推翻前朝的既定政策，而且是經過議會審議通過的，那些錢不全都白白浪費掉？不只是金錢的浪費，還有時間的浪費。新市政大樓已經討論不下10年，現在謝國樑一上來就要轉彎，通通重新再評估、討論，這樣的做法不對。
中正區在地議員藍敏煌表示，早在林右昌擔任市長之前，在前市長張通榮任內，市議會討論新市政大樓用地，當時過半決議原址重建，但市府並未強推。林在首任市長任期最後一年，提出在原公車處修理廠興建市政大樓，議會不同意，連任後又送規畫經費，他個人反對，但議會最後有條件通過。
藍敏煌說，新市政大樓預定地是商業區土地，他一向主張用來興建百貨公司、飯店，帶動區域繁榮。謝國樑現在決定與民間合作興建大樓，部分樓層做為市政府辦公空間，他也贊成。
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