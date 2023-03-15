快訊

費玉清引退3年…白冰冰不忍了！揭露他真面目

首櫃白帶魚剛輸日本大陸就解禁 漁民尷尬：短期並無直接獲利

張善政指前市府失能 鄭文燦10點聲明：願配合監院約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興建市政大樓綠批謝國樑「皇帝」 藍說林右昌也沒溝通

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。民進黨市議員鄭文婷批評謝獨斷，打臉議會， 「做皇帝也不過才這樣而已」。國民黨議員藍敏煌說，前市長林右昌決定在市有商業區土地興建市政大樓，決定前也沒和議會討論。他支持政策轉彎，增加土地效益。

基隆新市政大樓基地在中正區中正路原公車處修理廠，謝國樑今說明興建政策改變的理由。他說，前市府規畫編列預算興建，市府要負擔7成約38.5億元，考量要籌錢分攤基隆捷運經費，決定改與民間合作開發。如此一來除了不用出錢，也能增加市區商場空間，創造就業機會。

擔任民進黨基隆市議會黨團書記長的鄭文婷說，市府先前編列新市政大樓規畫預算4200萬元，議會審議後同意先動支半數，等報告出爐送審通過，再動支剩餘經費。謝國樑沒有經過民主程序，認為要花太多錢了「就說不要」，推翻議會的決議，等於是打臉議會。

鄭文婷認為，基隆捷運該怎麼處理必須解決，但新市政大樓是已經決定好的事，如果每一個市長一上來，就要去推翻前朝的既定政策，而且是經過議會審議通過的，那些錢不全都白白浪費掉？不只是金錢的浪費，還有時間的浪費。新市政大樓已經討論不下10年，現在謝國樑一上來就要轉彎，通通重新再評估、討論，這樣的做法不對。

中正區在地議員藍敏煌表示，早在林右昌擔任市長之前，在前市長張通榮任內，市議會討論新市政大樓用地，當時過半決議原址重建，但市府並未強推。林在首任市長任期最後一年，提出在原公車處修理廠興建市政大樓，議會不同意，連任後又送規畫經費，他個人反對，但議會最後有條件通過。

藍敏煌說，新市政大樓預定地是商業區土地，他一向主張用來興建百貨公司、飯店，帶動區域繁榮。謝國樑現在決定與民間合作興建大樓，部分樓層做為市政府辦公空間，他也贊成。

基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。圖為預定地原市公車處修車廠。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 謝國樑 林右昌

延伸閱讀

賴清德登記角逐大位 謝國樑：盼國民黨續整合非綠陣營

謝國樑：盼紛擾劃下句點 但基捷分攤還是太貴

友邦宏都拉斯關係生變 謝國樑：我懷念外交休兵的日子

新市政大樓擬改與民間合作開發 謝國樑：為了捷運

相關新聞

政策轉彎了...謝國樑推翻林右昌方案 公私合建新市政大樓

基隆市長謝國樑今天宣布，興建新市政大樓政策「轉彎」。前市府規畫編列預算興建，考量要籌錢分攤基隆捷運經費，決定改與民間合作...

沒雨水挹注嘉明湖變甜甜圈 山屋用水吃緊

仰賴雨水挹注、海拔逾3000公尺的嘉明湖水面縮小逾4成，山友形容像甜甜圈；山屋用水也吃緊，不提供刷牙和洗臉用水

興建市政大樓綠批謝國樑「皇帝」 藍說林右昌也沒溝通

基隆市長謝國樑今天宣布，新市政大樓興建計畫「轉彎」。民進黨市議員鄭文婷批評謝獨斷，打臉議會， 「做皇帝也不過才這樣而已」...

宜蘭慶祝農民節 表揚「蔥王」林東海榮獲全國10大神農獎

宜蘭縣慶祝農民節大會今天在縣農會舉行，神農大帝祭儀由縣長林姿妙擔任主祭官、各級農會三長等人擔任陪祭官，會中表揚榮獲全國1...

斥資千餘萬 花蓮市第4座拉署旦部落聚會所豐年祭前啟用

花蓮市公所獲得中央核定補助1500餘萬元，興建拉署旦部落文化聚會所，近日已完工，市公所正在辦理驗收，預計豐年祭前6月開放...

基隆捷運經費暴增 王國材：基隆在土地開發有自主權

基隆捷運在基隆市府分擔金額暴增，引發基隆市長謝國樑反彈，國民黨質疑，民進黨是要對藍營執政的北北基秋後算帳。交通部長王國材...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦