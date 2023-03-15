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宜蘭慶祝農民節 表揚「蔥王」林東海榮獲全國10大神農獎
宜蘭縣慶祝農民節大會今天在縣農會舉行，神農大帝祭儀由縣長林姿妙擔任主祭官、各級農會三長等人擔任陪祭官，會中表揚榮獲全國10大神農獎的蔥農林東海等傑年農民及農家婦女、資深及績優農民幹部共111人。
宜蘭各界慶祝農民節大會約300人參加，安排 「壯圍鄉農會517舞藝綺舞團」及「無雙樂團」演出後，各界代表向神農大帝參拜祈福，祈求風調雨順、五穀豐收，縣長林姿妙感謝農民朋友不畏風雨，辛勤付出，供應消費者品質優良的農作物。
今天榮獲表揚的蔥農林東海，榮獲第33屆10大神農獎。縣政府農業處表示，全國「十大神農選拔」由各地公所農漁會推薦至縣市府評選，再到中央參加全國選拔，33屆共有57人參加評選，林東海脫穎而出，而且是獲獎中的榜首，非常不容易，而他在農業的用心及傑出表現，更贏得「東海蔥王」美譽。
50歲的林東海因為以溫室栽種青蔥，避免颱風侵襲，利用微生物製劑取代農藥，並以有機農業的方式對抗病蟲害，使得產量及價格都能維持穩定，而且還與與農委會、宜蘭大學、宜蘭縣政府等單位合作，打造全自動科技溫室，用太陽能設備保護作物，架設氣象儀將資料傳回大學，務農之餘，也能有助於農業學術研究。
縣農會表示，總共頒獎表揚111人，包括榮獲神農獎的林東海先生等傑出專業農民與專業傑出農家婦女共17名、原住民鄉鎮農業生產傑出農民2名、宜蘭嚴選優質米競賽冠亞季優選9名、第18屆蘭陽黃金柑鮮果品質評鑑競賽冠亞季優選13名、糧食生產改良有功模範農民5名，另有推動農業科術傑出人員、農業推廣績優農民幹部、共同運銷績優農民、服務農會資深幹部與農民等。
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