宜蘭慶祝農民節 表揚「蔥王」林東海榮獲全國10大神農獎

宜蘭縣慶祝農民節大會今天在縣農會舉行，神農大帝祭儀由縣長林姿妙擔任主祭官、各級農會三長等人擔任陪祭官，會中表揚榮獲全國10大神農獎的蔥農林東海等傑年農民及農家婦女、資深及績優農民幹部共111人。

宜蘭各界慶祝農民節大會約300人參加，安排 「壯圍鄉農會517舞藝綺舞團」及「無雙樂團」演出後，各界代表向神農大帝參拜祈福，祈求風調雨順、五穀豐收，縣長林姿妙感謝農民朋友不畏風雨，辛勤付出，供應消費者品質優良的農作物。

今天榮獲表揚的蔥農林東海，榮獲第33屆10大神農獎。縣政府農業處表示，全國「十大神農選拔」由各地公所農漁會推薦至縣市府評選，再到中央參加全國選拔，33屆共有57人參加評選，林東海脫穎而出，而且是獲獎中的榜首，非常不容易，而他在農業的用心及傑出表現，更贏得「東海蔥王」美譽。

50歲的林東海因為以溫室栽種青蔥，避免颱風侵襲，利用微生物製劑取代農藥，並以有機農業的方式對抗病蟲害，使得產量及價格都能維持穩定，而且還與與農委會、宜蘭大學、宜蘭縣政府等單位合作，打造全自動科技溫室，用太陽能設備保護作物，架設氣象儀將資料傳回大學，務農之餘，也能有助於農業學術研究。