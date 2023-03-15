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斥資千餘萬 花蓮市第4座拉署旦部落聚會所豐年祭前啟用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市拉署旦部落聚會斥資千餘萬元，設在中琉公園內，近日已完工，預計豐年祭前啟用。圖／市公所提供
花蓮市拉署旦部落聚會斥資千餘萬元，設在中琉公園內，近日已完工，預計豐年祭前啟用。圖／市公所提供

花蓮市公所獲得中央核定補助1500餘萬元，興建拉署旦部落文化聚會所，近日已完工，市公所正在辦理驗收，預計豐年祭前6月開放使用，將是花蓮市落成啟用的第4座部落聚會所。

拉署旦部落位於花蓮市國裕里，以阿美族為主。原住民族委員會及花東永續發展基金補助60萬元規畫設計經費及1582餘萬工程款，在中琉公園內興建文化聚會所，前年4月開工，近日完成。

市公所表示，聚會所採多邊型規畫，屋頂造型以阿美傳說的太陽為意象，舞台及觀眾席是通透空間，周邊設置機房、儲藏室及無障礙廁所，頂棚照明設計也有巧思，每座探照燈旁增設掛勾，以因應歲時祭儀和社區活動使用需求。

市長魏嘉彥感謝前市長魏嘉賢任內為花蓮市爭取到5座部落聚會所，拉署旦工程廠商已於1月中旬申報竣工，公所會嚴謹驗收，可望在6月豐年祭前正式開放使用，將是全市繼大本部落、吉寶竿部落及根努夷部落後，第4個完工揭牌的聚會所。

魏嘉彥表示，花蓮市是人口稠密區，要尋覓適合興建部落聚會所的公有土地並不容易，吉寶竿、根努夷都與國小校園共用設施，拉署旦聚會所設在社區公園內，提供里民與部落族人更加完善的戶外活動空間，屆時啟用後，歡迎市民朋友多到中琉公園及聚會所。

國裕里長杜曉炬期盼市公所也能新建社區活動中心，建設課長徐國城表示，也爭取在中琉公園內興建，目前已取得都市計畫公共設施用地多目標使用管制的許可並委託專業單位設計。

花蓮市拉署旦部落聚會斥資千餘萬元，設在中琉公園內，近日已完工，預計豐年祭前啟用。圖／市公所提供
花蓮市拉署旦部落聚會斥資千餘萬元，設在中琉公園內，近日已完工，預計豐年祭前啟用。圖／市公所提供

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