斥資千餘萬 花蓮市第4座拉署旦部落聚會所豐年祭前啟用

花蓮市公所獲得中央核定補助1500餘萬元，興建拉署旦部落文化聚會所，近日已完工，市公所正在辦理驗收，預計豐年祭前6月開放使用，將是花蓮市落成啟用的第4座部落聚會所。

拉署旦部落位於花蓮市國裕里，以阿美族為主。原住民族委員會及花東永續發展基金補助60萬元規畫設計經費及1582餘萬工程款，在中琉公園內興建文化聚會所，前年4月開工，近日完成。

市公所表示，聚會所採多邊型規畫，屋頂造型以阿美傳說的太陽為意象，舞台及觀眾席是通透空間，周邊設置機房、儲藏室及無障礙廁所，頂棚照明設計也有巧思，每座探照燈旁增設掛勾，以因應歲時祭儀和社區活動使用需求。

市長魏嘉彥感謝前市長魏嘉賢任內為花蓮市爭取到5座部落聚會所，拉署旦工程廠商已於1月中旬申報竣工，公所會嚴謹驗收，可望在6月豐年祭前正式開放使用，將是全市繼大本部落、吉寶竿部落及根努夷部落後，第4個完工揭牌的聚會所。

魏嘉彥表示，花蓮市是人口稠密區，要尋覓適合興建部落聚會所的公有土地並不容易，吉寶竿、根努夷都與國小校園共用設施，拉署旦聚會所設在社區公園內，提供里民與部落族人更加完善的戶外活動空間，屆時啟用後，歡迎市民朋友多到中琉公園及聚會所。