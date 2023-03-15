花蓮縣府清明返鄉專車仍有票 即日起可現場購買

花蓮縣府開辦清明節返鄉專車，共2列次火車往返台北、花蓮，並於花蓮至玉里間提供區間車接駁，目前各車次都有剩餘車票，即日起開放民眾至花蓮縣府民政處購票。

花蓮縣府清明節返鄉專車3月31日晚間7時從台北火車站發車，返北時間是4月5日下午2時52分，花蓮發車直達台北站，且安排花蓮站至玉里站區間接駁車，民眾出示專車乘車證可免費轉乘。

花蓮縣府民政處發布新聞稿指出，經盤點台北及花蓮預購取票服務結束後，目前各車次仍有剩餘車票，凡設籍花蓮、身分證字號U開頭或非花蓮縣民但在花蓮工作者，其配偶、直系血親及其配偶都可購票，即日起上班日上午9時至下午5時可至花蓮縣府民政處購票，售完為止。

民政處指出，返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票新台幣200元，半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），採實名制登記，限本人搭乘，上車前須出示乘車人身分證明文件或工作證明文件供檢核。