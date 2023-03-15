花蓮縣府彩繪七星潭、東大門夜市 營造海底世界

花蓮縣政府繼去年底七星潭風景區旁空軍圍牆彩繪成海底世界，今年再增加遊客中心旁船型廁所大船彩繪，以及東大門夜市陸橋樓梯彩繪成大型水族箱，讓冰冷設施變身拍照打卡點。

花蓮縣政府觀光處發布新聞稿指出，花蓮縣府去年底與國立東華大學藝術與設計學系合作，完成鄰近七星潭風景區的空軍第五戰術混合聯隊圍牆彩繪，讓高聳圍牆變身海底世界。

觀光處長張志翔指出，今年接續在七星潭風景區遊客中心旁船型廁所完成大船彩繪，邀知名彩繪團隊設計，為原本造型就特殊的船型廁所船身繪製船錨、救生圈、景觀窗等元素，再加上海浪拍擊、跳躍的飛魚及母子豆腐鯊巡遊，增添真實感。

張志翔表示，東大門夜市原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，則採觀景窗方式呈現大型水族箱的3D效果，由在地藝術創作者畫出鮮豔的海洋魚類，營造活潑生動氛圍，另外還有流水順著樓梯流入3D坑洞中，拍照可呈現將往下掉的錯覺，增添驚喜感。

張志翔指出，七星潭風景區及東大門夜市是熱門觀光景點，近年陸續爭取中央經費改善圍欄設施、無障礙空間、星空共食區等設備改善，期待加入3D彩繪打卡點後，能讓景區增加互動性。