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政策轉彎了...謝國樑推翻林右昌方案 公私合建新市政大樓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布，興建新市政大樓政策「轉彎」。前市府規畫編列預算興建，考量要籌錢分攤基隆捷運經費，決定改與民間合作開發，只出地、不出錢。公私協力開發還有另一項好處，就是增加商場空間，創造就業機會。

謝國樑說，新市政大樓是舊市府重要的公共建設計畫，顧問公司原本預估經費38.8億元，因應物價更動調整為55.12億元。去年12月初他還未上任，交接時就問過財政處這個問題，得到的回應是中央補助3成，市府自籌7成，以55.12億計算市府要出38.5億元。

謝國樑表示，未來5年間如果支出新市政大樓預算，再加上捷運分攤超過53億元，不只會超過市府舉債上限，也可能讓目前的負債增加100%。考量仍然要想辦法做更多的建設，也要創造更多的市府辦公空間，又希望不要增加太多負擔，所以提出新的想法。

謝國樑說，市府將不再編列物價波動後的新市政大樓55.12億元興建預算，而是考慮跟民間合作打造新市政大樓。市府會參考新北第二行政中心（新店行政園區），期待引進最好的企業、最好的廠商跟市府合作，開發複合式商辦大樓，提供部分空間做為市府辦公室。

謝國樑認為，位在中正路原市公車處修車廠基地，由市府編列預算興建新市政大樓，就是原市府員工使用。大家本來就有工作，不會增加就業機會。假如蓋了商辦大樓，創造新的辦公室、商業空間，就可以增加就業機會。1、2樓等主要樓層也可能增加零售空間，豐富市民生活內容，提供周邊區域民眾食衣住行育樂服務。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，面臨中正路的新市政大樓基地由市府持有，面積0.44公頃，地形方整且三面臨路。因為是商業區，允許複合商業使用，容積率達到560%，等同台北市第3種商業區，開發的量能強度非常高。

謝孝昆指出，市府思考讓這塊珍稀的土地資源，創造比較大的效果，所以規畫公私協力合作的典範。現在國際郵輪也進來了，搭配港區周邊發展，未來也可以形塑中正路成為東岸的景觀大道。慢慢由點到線帶動，加上周邊老舊社區形成面，可以帶動城市再生和發展。

基市府都市發展處長謝孝昆（左）說，新市政大樓基地開發量能強度非常高；中為基隆市長謝國樑。記者邱瑞杰／攝影
基市府都市發展處長謝孝昆（左）說，新市政大樓基地開發量能強度非常高；中為基隆市長謝國樑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布考量市政財務規畫，將與民間合作興建新市政大樓。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布考量市政財務規畫，將與民間合作興建新市政大樓。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布考量市政財務規畫，將與民間合作興建新市政大樓。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布考量市政財務規畫，將與民間合作興建新市政大樓。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市中正路的新市政大樓基地，原為市公車處修車廠，地形方整且三面臨路。記者邱瑞杰／攝影

政大 基隆捷運 謝國樑

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