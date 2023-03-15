快訊

餵養難民孩子的希臘老奶奶：生命見證的人性光輝

新北永和自助餐6菜3肉「要價600元」 老闆：我們是高級自助餐

「勿落陸圈套」…外交部召見宏都拉斯駐台大使 會談半小時氣氛嚴肅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府改造七星潭、東大門夜市 海洋3D彩繪生動

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮東大門夜市樓梯有熱帶魚與海龜自窗框中游出，看起來生動活潑。圖／花蓮縣政府提供
花蓮東大門夜市樓梯有熱帶魚與海龜自窗框中游出，看起來生動活潑。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府美化觀光景點環境，陸續在七星潭風景區與東大門夜市完成3D立體彩繪，吸引遊客到花蓮除了欣賞壯麗風景，還有可愛海底世界可以拍美照打卡，將滿滿的回憶帶回家。

縣府觀光處長張志翔表示，七星潭風景區旅客服務中心旁船型廁所外觀造型特殊，一直都是遊客拍照打卡的熱門景點，這次邀請設計彩繪的團隊改造，在船身畫上船錨、救生圈、景觀窗等元素增添真實感，地面還有海浪拍擊、跳躍的飛魚及母子豆腐鯊巡遊水中，彷彿人與船體正置身於海洋中。

張志翔指出，選定東大門夜市原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，採景觀窗的方式，呈現大型水族箱的3D效果，在藝術創作者細緻的畫功下，讓各種鮮豔的海洋魚類生動悠游。

還有可愛的熱帶魚、大鯨魚與海龜自窗框中游出與民眾拍照互動，營造出活潑生動的俏皮氛圍。而樓梯彷彿有潺潺水流入3D坑洞中，讓遊客與親子都十分驚喜。

張志翔表示，七星潭風景區及東大門夜市是遊客及在地民眾都喜愛的指標性景點，縣府積極向中央爭取建設經費，改善七星潭風景區內欄杆、無障礙空間、園區步道及旅服中心整建等。

東大門夜市部分，則透過經濟部競爭型補助計畫，爭取2500萬元經費，打造星空夜市及星空共食區，設置全區指標系統以串聯周邊景點及商圈，互相導客創造共榮。

花蓮縣長徐榛蔚表示，相關整建工程已陸續完成設施改善，期待3D彩繪打卡景點的加入，可以讓景區更加活潑，提升整體遊憩環境品質，營造花蓮景點3D彩繪打卡潮。

東大門夜市原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，經過彩繪設計，樓梯彷彿有潺潺水流入3D坑洞中。圖／花蓮縣政府提供
東大門夜市原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，經過彩繪設計，樓梯彷彿有潺潺水流入3D坑洞中。圖／花蓮縣政府提供
七星潭旅客服務中心旁船型廁所外觀造型特殊，縣府邀請設計彩繪的團隊改造，在船身畫上船錨、救生圈、景觀窗等元素增添真實感。圖／花蓮縣政府提供
七星潭旅客服務中心旁船型廁所外觀造型特殊，縣府邀請設計彩繪的團隊改造，在船身畫上船錨、救生圈、景觀窗等元素增添真實感。圖／花蓮縣政府提供
花蓮東大門夜市樓梯有大鯨魚悠遊，成為熱門拍照打卡景點。圖／花蓮縣政府提供
花蓮東大門夜市樓梯有大鯨魚悠遊，成為熱門拍照打卡景點。圖／花蓮縣政府提供

夜市 花蓮 徐榛蔚

延伸閱讀

傅崐萁爭取花蓮鐵路高架化及山路重建 獲行政院支持

白色情人節結良緣 台南府北戶所5對新人完成結婚登記

花蓮新敬老卡愛心卡上路 清水斷崖、金針花海成新卡面

雞蛋產區彰化二林學童彩繪蛋殼 畫出「蛋蛋的幸福」

相關新聞

政策轉彎了...謝國樑推翻林右昌方案 公私合建新市政大樓

基隆市長謝國樑今天宣布，興建新市政大樓政策「轉彎」。前市府規畫編列預算興建，考量要籌錢分攤基隆捷運經費，決定改與民間合作...

沒雨水挹注嘉明湖變甜甜圈 山屋用水吃緊

仰賴雨水挹注、海拔逾3000公尺的嘉明湖水面縮小逾4成，山友形容像甜甜圈；山屋用水也吃緊，不提供刷牙和洗臉用水

花蓮縣府改造七星潭、東大門夜市 海洋3D彩繪生動

花蓮縣政府美化觀光景點環境，陸續在七星潭風景區與東大門夜市完成3D立體彩繪，吸引遊客到花蓮除了欣賞壯麗風景，還有可愛海底...

基隆捷運經費暴增 王國材：基隆在土地開發有自主權

基隆捷運在基隆市府分擔金額暴增，引發基隆市長謝國樑反彈，國民黨質疑，民進黨是要對藍營執政的北北基秋後算帳。交通部長王國材...

基捷分攤款暴增 王鴻薇：秋後算帳？

基隆市府指基隆捷運分攤款暴增3倍，民調顯示，逾5成基隆市民認為不合理。國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會批評，前任基隆市長、現...

花蓮新敬老、愛心卡 畫作當卡面

花蓮縣府補助縣內65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾交通工具，推免費乘車服務與發放愛心乘車卡，為讓使用者與業者容易辨別補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦