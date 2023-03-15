花蓮縣府改造七星潭、東大門夜市 海洋3D彩繪生動

花蓮縣政府美化觀光景點環境，陸續在七星潭風景區與東大門夜市完成3D立體彩繪，吸引遊客到花蓮除了欣賞壯麗風景，還有可愛海底世界可以拍美照打卡，將滿滿的回憶帶回家。

縣府觀光處長張志翔表示，七星潭風景區旅客服務中心旁船型廁所外觀造型特殊，一直都是遊客拍照打卡的熱門景點，這次邀請設計彩繪的團隊改造，在船身畫上船錨、救生圈、景觀窗等元素增添真實感，地面還有海浪拍擊、跳躍的飛魚及母子豆腐鯊巡遊水中，彷彿人與船體正置身於海洋中。

張志翔指出，選定東大門夜市原住民一條街上方陸橋的樓梯空間，採景觀窗的方式，呈現大型水族箱的3D效果，在藝術創作者細緻的畫功下，讓各種鮮豔的海洋魚類生動悠游。

還有可愛的熱帶魚、大鯨魚與海龜自窗框中游出與民眾拍照互動，營造出活潑生動的俏皮氛圍。而樓梯彷彿有潺潺水流入3D坑洞中，讓遊客與親子都十分驚喜。

張志翔表示，七星潭風景區及東大門夜市是遊客及在地民眾都喜愛的指標性景點，縣府積極向中央爭取建設經費，改善七星潭風景區內欄杆、無障礙空間、園區步道及旅服中心整建等。

東大門夜市部分，則透過經濟部競爭型補助計畫，爭取2500萬元經費，打造星空夜市及星空共食區，設置全區指標系統以串聯周邊景點及商圈，互相導客創造共榮。