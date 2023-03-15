台東知本溫泉風景特定區道路改善工程 明年2月完工

內政部營建署今出席「台東市知本溫泉風景特定區道路品質改善工程」開工典禮，預計113年2月完工。未來，經台9線前往知本溫泉區的民眾，免繞行縣道194，便於銜接台9線、台11線及前往知本市區或知本國家森林遊樂區等景點，將能有效節省行車時間及分散在地車潮。

營建署表示，工程總經費1億7100萬元，由「生活圈道路交通系統建設計畫」補助1億4535萬元 (85％) ，地方負擔2565萬元 (15％)。

營建署表示，此道路位於知本溫泉特定區內，是在地連結台9線與風景區的重要道路，現行道路寬度僅有6公尺，已無法滿足在地交通需求，因此本改善工程施作長度約1.55公里，並擴寬為20公尺的景觀道路及增設人行步道、LED照明、交通號誌等設施設備，將可改善既有道路狹窄、雙向會車不易等瓶頸問題。

營建署表示，預期完工通車後，可提供民眾舒適合宜的公共通行空間，優化區域交通的便利性及可及性。未來將持續與地方政府共同合作與執行「生活圈道路交通系統建設計畫」，健全台東縣交通路網，除可提供在地民眾安全的聯外交通與舒適行車環境外，也可串溫泉特定區周邊遊憩景點，有助帶動地方觀光與產業發展。