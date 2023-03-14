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因應基隆捷運 基市府規畫成立專責辦公室

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因應基隆捷運，基市府規畫成立捷運專責單位成立辦公室。記者游明煌／攝影
因應基隆捷運，基市府規畫成立捷運專責單位成立辦公室。記者游明煌／攝影

基隆捷運基隆分攤經費暴增爭議未歇，交通部次長胡湘麟17日將到基隆與市長謝國樑會面溝通，民進黨議員陳軍佐今天質疑交通處負責捷運業務人才跑光，市府澄是高升交通部給祝福，為因應基隆捷運工程，市府規畫要增設捷運專責單位，並成立辦公室。

以前擔任過前市長林右昌秘書的議員陳軍佐，今天在臉書表示，謝市府主責基隆捷運業務的交通處人才，已經跑光光，這是謝市長不願面對的真相嗎？

陳軍佐說，過去直轄市在推動捷運建設，因為設有捷運局，人員編制至少都200人以上，所以會由捷運局來擔任主責單位推動捷運建設。反觀基隆市目前是由交通處主責，主責科只有個位數人力，所以過去林右昌才會成立「基隆捷運專案會議」，由市長親自召集各單位人力共同參與，把難題釐清解決，才有辦法讓基隆捷運突破困難，完成第一階段環評與綜合規畫。

市府交通處長王圳宏說明，因應基隆捷運未來工程需求，目前交通處規畫增設捷運專責單位，包括捷運規劃科、捷運工程科及捷運開發科，並會成立專案辦公室，辦理捷運路廊都市計畫變更及土地徵收等，近期也會召開捷運會議。

王圳宏指出，確有員工離開，有多位負責基隆捷運業務同仁高升到交通部，都給予祝福。

王圳宏說，「基隆捷運計畫」屬中央政府規畫之國家重大交通工程建設，經費依規定雖然應由中央政府「全額負擔」，並未涉及基北北三市經費「分攤」補助比例爭議。基於捷運建設完工後，會帶動基隆市都市發展及國土有效利用，基隆市政府財政許可下願意「負擔」基隆捷運建設經費，共創基隆市、基隆國際商港及國家東門戶之三贏發展局面。

基隆捷運 謝國樑

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