傅崐萁爭取花蓮鐵路高架化及山路重建 獲行政院支持

立法委員傅崐萁今天於立法院，首次施政總質詢行政院長陳建仁，針對民眾關心的重大交通建設「花東雙軌電氣化」、「0918地震災後復建」等事項質詢，指出雙軌電氣化的平交道應要高架化。交通部回應，將修正計畫納入改善，行政院也同意支持，讓花蓮建設更完善。

傅崐萁指出，「花東雙軌電氣化」將在3月24日正式動工，花蓮市到吉安鄉短短6公里，包括建國路、中華路、中山路、南昌村、稻香村、永興村一、永興村二平交道，就有7個平交道，認為要高架化改善。

交通部長王國材答覆，曾到現場看過確實非常危險，考量花東雙軌化效益，將修正計畫納入7個危險平交道改善，送行政院核定。陳建仁則表示，花蓮—吉安7個危險平交道高架化納入花東雙軌建設中，是一定要做的事情，給花蓮民眾一個最好的道路。

傅崐萁表示，經過918地震後，花蓮赤科山及六十石山農路柔長寸斷，雖經中央補助2.5億元，修復主線及支線產業道路，但治標不治本，希望中央能比照花64線瑞港公路，交通部公路總局給予二期共8.4億補助完整修繕，確保兩座金針花山居民及觀光仰賴的主要聯外農路，可以徹底解決落石、邊坡的問題。

陳建仁也同意赤科山、六十石山農路修繕應參考花64瑞港公路的改善工法，將積極推動進行。

傅崐萁表示，交通部先前評估改善花蓮至吉安之間7個鐵路危險平交道，未來建置鐵道高架化，至少大約170多億元，建設經費全由中央負擔，大幅減少地方財政沈重負擔。

傅委員說，未來高架鐵路完成之後，不僅縫合花蓮市、吉安鄉的城市發展，同時改善花蓮市四八市場交通，帶動人流商機，更帶動國字頭市區的整體發展，提升城市競爭力。