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基市府感謝天行者、天愛2團體 捐300公斤米贈弱勢家戶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府感謝天行者、天愛2團體，捐300公斤米贈弱勢家戶。圖／基隆市政府提供
基市府感謝天行者、天愛2團體，捐300公斤米贈弱勢家戶。圖／基隆市政府提供

基隆市「天行者慈善協會」與「天愛社會服務協會」今天捐贈300公斤白米，希望能夠幫助弱勢家戶，代表接受捐贈物資的副市長邱佩琳肯定兩個善心團體的愛心。

邱佩琳說，民間力量無窮，感謝兩個協會對弱勢家庭的關懷，願意與市府一起努力，讓基隆變成更有愛的城市。

市府社會處長楊玉欣表示，雖然已經進入疫情末尾聲，但整體社會經濟尚未走出疫情造成的低迷，弱勢家戶因家庭條件限制，影響了工作選擇機會，弱勢家戶生活不易，白米300公斤可以幫助弱勢家戶減輕負擔。

天行者慈善協會理事長李昌萬，與天愛社會服務協會理事長張景焱表示，他們除協助弱勢家戶房屋修繕、關懷無家者外，也會定期捐贈生活物資給弱勢家戶及社福團體，希望協助社會底層辛苦的弱勢家戶，感受到社會的溫暖。

去年歲末寒流來襲，天行者慈善協會也在基隆火車站送暖，準備口罩、暖暖包、熱飲及熱包子，發送給周邊街友，幫助他們度過寒冬。

基市府感謝天行者、天愛2團體，捐300公斤米贈弱勢家戶。圖／基隆市政府提供
基市府感謝天行者、天愛2團體，捐300公斤米贈弱勢家戶。圖／基隆市政府提供
基市府感謝天行者、天愛2團體，捐300公斤米贈弱勢家戶。圖／基隆市政府提供
基市府感謝天行者、天愛2團體，捐300公斤米贈弱勢家戶。圖／基隆市政府提供

基隆

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