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「七海水手號」郵輪改提早靠泊基隆港 旅客體驗夜市

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
七海水手號郵輪原花蓮港改提早靠基隆港，旅客體驗夜市。圖／基隆港務分公司提供
七海水手號郵輪原花蓮港改提早靠基隆港，旅客體驗夜市。圖／基隆港務分公司提供

搭載542名旅客的「七海水手號」小型頂級郵輪，昨晚原訂停靠花蓮港，因天候因素臨時提早靠泊基隆港，基隆港務分公司緊急應變，讓旅客下船體驗基隆廟口夜市美味。

七海水手號郵輪為麗晶七海郵輪旗下，今年第二艘停泊基隆港的郵輪。為了接待提前靠泊七海水手號，基隆港務分公司短短幾小時內完成所有任務布署，順利讓遠道而來的旅客可以下船體驗基隆廟口夜市。

由於下船已是晚間7時，基隆港務分公司緊急配合與各單位進行作業協商，支援通關查驗作業，讓到港旅客可順利下船，並有較足夠的時間體驗基隆港夜間美景。

為避免外籍旅客因環境不熟錯過回船時間，特別規畫遲歸旅客回船動線，可經西二、西三倉間，走最明亮的動線回到船上。

今天中午船長於西三旅客中心向港務公司代表林健明高級研究員表示，非常感謝各單位的配合及努力。國際禁郵令解除後，基隆港務分公司把流程作業優化，到各項突發任務因應，為郵輪旅客帶來更順暢的服務。

七海水手號郵輪原花蓮港改提早靠基隆港，旅客體驗夜市。圖／基隆港務分公司提供
七海水手號郵輪原花蓮港改提早靠基隆港，旅客體驗夜市。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 郵輪

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