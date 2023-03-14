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一覽熱氣球故鄉鹿野 劉櫂豪催生「龍高步道」

中央社／ 台東縣14日電
民進黨立委劉櫂豪（左）14日邀集觀光局縱管處長郭振陵、鹿野鄉長李維順（右）及在地民意代表，研商「龍高步道」規劃方案，盼能凝具共識，促進地方觀光發展。圖／中央社（劉櫂豪服務處提供）
民進黨立委劉櫂豪（左）14日邀集觀光局縱管處長郭振陵、鹿野鄉長李維順（右）及在地民意代表，研商「龍高步道」規劃方案，盼能凝具共識，促進地方觀光發展。圖／中央社（劉櫂豪服務處提供）

熱氣球的故鄉台東縣鹿野鄉，鄉民盼增設「龍高步道」，讓遊客可以從飛行傘降落區的大草原，步行到高台熱氣球起飛場，飽覽沿途農村及山林景觀，立委劉櫂豪邀集在地民意等凝聚共識。

劉櫂豪今天邀集觀光局縱管處長郭振陵、鹿野鄉長李維順、代表會主席陳韋吉及龍田社區發展協會理事長張鉦榮，研商龍高步道規劃方案，盼能凝具共識，促進地方觀光發展。

劉櫂豪在會中表示，鹿野鄉是熱氣球的故鄉，為促進觀光發展，配合鹿野高台觀光遊憩景點開發，他督促觀光局規劃建置從龍田村到鹿野高台的龍高步道，讓旅客可以從龍田大草原步行至高台，沿途欣賞農村及山林景觀，悠遊在大自然中。

惟步道規劃路線涉及在地居民的配合及後續開發，因此劉櫂豪今天特別邀集縱管處與在地民意共同研商，盼能凝聚共識，讓步道建設計畫能有效提升當地觀光發展。

劉櫂豪指出，龍田社區居民反應，步道規劃中的2條路線，可以整併成為一條環狀步道，中途增設休憩及景點設施，可讓步道設施更有吸引力，而且龍田村原有步道可以一併整理修繕，納入整體評估辦理，他要求縱管處將民眾意見納入辦理。

根據劉櫂豪事後發布的新聞稿，郭振陵在會中表示將指示同事釐清用地問題，倘用地取得無虞，同意將民眾意見納入規劃辦理，至於原有步道將另定時間會勘評估，後續重新評估規劃後，將再向民眾報告說明，待取得共識後，再後續辦理。

劉櫂豪 熱氣球 觀光局

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