東京食品展落幕 台東館吸引逾600家買主詢問
台東縣政府今天表示，2023東京國際食品展落幕，台東館吸引逾600家買主詢問，拓展日本市場成效卓越。
台東縣政府今天發布新聞稿表示，為推廣冷凍鳳梨釋迦外銷及天然慢食物產，台東縣長饒慶鈴親自率領縣政府團隊和8家在地商家，於3月7日至10日參加亞洲最大食品展「2023年東京國際食品展」，4天的專業展覽，台東館吸引超過600家以上企業買主詢問，預計可創下破千萬後續合作效益。
饒慶鈴表示，台東8家在地特色商家食品以「慢食光」風格主題，打造台灣台東館，也積極媒合通路商、代理商等交流活動，期望能協助增加在地業者產品進入日本市場的機會。
她說，4天展覽期間約湧進約8萬人次的參觀人潮，超過去年的2倍，這次台東館企業買主商務洽談超過600家以上，其中不乏國際知名美式賣場、日本知名國際酒廠、百貨店及特產株式會社，表態於進口台東特產通路、異業合作飲品開發等合作高度意願，預估未來可創下破千萬後續合作效益。
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