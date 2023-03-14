宜蘭污水下水道全國考核評鑑奪「四連霸」 蟬聯分組第一

內政部營建署公布「污水下水道建設計畫考核評鑑」成績名單，宜蘭縣與直轄市在內的22個縣市評比，在設施營運及管理面向榮獲全國第三名，總分更再度蟬聯分組第一並獲頒表現傑出獎，這也是縣長林姿妙上任後，連續第4年榮獲分組評鑑四連霸的肯定。

宜蘭縣開辦污水下水道建設17餘年，規劃有頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳及南澳等6大污水下水道系統，目前已有宜蘭及羅東系統開辦營運，累計接管用戶超過6萬戶。

縣政府水資處表示，內政部營建署為督促各縣市政府辦理污水下水道建設，訂有評鑑考核計畫，把直轄市政府分為第一組，污水下水道普及率大於15%分為第二組，其餘列入第三組，宜蘭縣普及率約35%屬於第二組，同組另有基隆、新竹縣市、苗栗、花蓮、連江及金門縣。

水利資源處說，宜蘭縣政府這次評鑑再度蟬聯分組第一名，其中在「設施營運及管理」方 面，包含直轄市在內總共22個縣市一起評比，還能拿下第三名；宜蘭更是除了直轄市以外第一個開發污水下水道巡查APP系統的縣市，利用即時傳輸特性，可以針對異常的設施立即通報並改善。

污水下水道是林姿妙的施政重點之一，水資處表示，為持續拓展全縣污水下水道建設，已經在110年6月向中央爭取31億元開辦蘇澳污水下水道系統，將打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的污水管線，銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅的污水排水設備，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。