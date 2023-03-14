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台東鹿野百年老樹生病 議員：比照金城武樹找樹醫生救治
台東縣政府列管珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，疑長期染病，茂密枝葉變稀疏、乾枯，村民拜託鄉公所、地方議員協助找樹醫生。縣府農業處表示，之前發現介殼蟲危害後已噴藥，憂心老樹感染褐根病，已連絡屏科大盡速到場診治。
鹿野鄉長李維順、縣議員潘貴蘭、台東縣政府林務科長林志鵬等人，近期都到場關心老榕樹病況，村民、地方代表今天也向土地公上香為老榕樹祈福，祈求土地公「幫忙救救老榕樹」。
李維順表示，5年前任鄉代得知老榕樹生病，他和村民自掏腰包噴藥，但情況似乎沒有好轉，之前還請人以無人機空中灑藥，沒想到今年情況更嚴重，真的必須找專家來看病。
潘貴蘭說，村民指老樹日據時代就有了、可能有百年曆史，不只是村民情感、也是地方信仰中心，之前池上金城武樹生病，都能請專門樹醫師來看病，希望縣府農業處盡速聯絡專家到場。
李志鵬表示，之前已到場取樣送驗，發現老樹有介殼蟲危害，且重複染病、已多次噴藥，另老樹周邊鋪水泥、近幾個月缺水，都影響榕樹生長，這部分可能要跟村民討論，如何讓根系有更好生長環境，已委託屏科大安排時間來診斷。
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