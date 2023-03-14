基隆義消總隊長曾紀嚴接任 謝國樑：逐年強化消防戰力

基隆市政府今天舉行義消總隊長布達，市長謝國樑宣布議員曾紀嚴擔任新任總隊長，並頒發聘書，也感謝前任總隊長林耀宗的付出。謝國樑表示，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。

謝國樑說，消防救災工作近年來頻繁，唯有結合義消團隊的共同努力，才能確保市民居家財產安全，基隆市義消團隊擁有最好的資源，他感謝所有消防、義消長期站在第一線，執行各項防救災宣導工作不遺餘力。

謝國樑表示，曾總隊長家中兩代熱衷投入義消，協助災害搶救，市府與議會是義消最佳後盾，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。

曾紀嚴說，接任後是責任的開始，他的父親前議長曾水源也長期擔任義消，他未來會持續推動義消的各項工作。

消防局指出，曾紀嚴自98年起即加入基隆市義消團隊，擔任義消第一大隊仁愛中隊顧問職務，充分瞭解義消辛苦一面，自104年起至107年止，於議會會期內為消防及義消爭取各項救災裝備器材500萬元。