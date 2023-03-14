快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆義消總隊長曾紀嚴接任 謝國樑：逐年強化消防戰力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆義消總隊長曾紀嚴（右）接任，基隆市長謝國樑（左）頒發聘書。記者游明煌／攝影
基隆義消總隊長曾紀嚴（右）接任，基隆市長謝國樑（左）頒發聘書。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天舉行義消總隊長布達，市長謝國樑宣布議員曾紀嚴擔任新任總隊長，並頒發聘書，也感謝前任總隊長林耀宗的付出。謝國樑表示，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。

謝國樑說，消防救災工作近年來頻繁，唯有結合義消團隊的共同努力，才能確保市民居家財產安全，基隆市義消團隊擁有最好的資源，他感謝所有消防、義消長期站在第一線，執行各項防救災宣導工作不遺餘力。

謝國樑表示，曾總隊長家中兩代熱衷投入義消，協助災害搶救，市府與議會是義消最佳後盾，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。

曾紀嚴說，接任後是責任的開始，他的父親前議長曾水源也長期擔任義消，他未來會持續推動義消的各項工作。

消防局指出，曾紀嚴自98年起即加入基隆市義消團隊，擔任義消第一大隊仁愛中隊顧問職務，充分瞭解義消辛苦一面，自104年起至107年止，於議會會期內為消防及義消爭取各項救災裝備器材500萬元。

基隆市義消全體同仁期許，曾總隊長就任後持續爭取經費，添購各式消防車輛及救災裝備器材，供消防、義消夥伴於災害現場，執行滅火搶救任務，及救災防護安全使用，讓消防員出勤救災無後顧之憂。

基隆市政府今天舉行義消總隊長布達，市長謝國樑宣布議員曾紀嚴擔任新任總隊長，並頒發聘書。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天舉行義消總隊長布達，市長謝國樑宣布議員曾紀嚴擔任新任總隊長，並頒發聘書。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 團隊

延伸閱讀

民進黨：國民黨政治口水一再扭曲基捷建設

基隆友善行人二部曲 「綠斑馬」校園先行、市區熱點跟進

謝國樑謝謝鄭文燦釋善意 17日會見交部政次談基捷經費

謝國樑：靜待交通部佳音 探討基捷負擔得起方案

相關新聞

台東鹿野百年老樹生病 議員：比照金城武樹找樹醫生救治

台東縣政府列管珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，疑長期染病，茂密枝葉變稀疏、乾枯，村民拜託鄉公所、地方議員協助找樹醫生。縣...

基隆義消總隊長曾紀嚴接任 謝國樑：逐年強化消防戰力

基隆市政府今天舉行義消總隊長布達，市長謝國樑宣布議員曾紀嚴擔任新任總隊長，並頒發聘書，也感謝前任總隊長林耀宗的付出。謝國...

花蓮新敬老卡愛心卡上路 清水斷崖、金針花海成新卡面

花蓮縣政府補助縣內65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾交通工具，推行免費乘車服務與發放愛心乘車卡。今年為讓使用者與業者容易...

基隆「海之生」救援站3年救活7鯨豚回大海 亮晶晶創4個最多

基隆「海之生」岸置中心設置3年來，協助收容7次共10隻鯨豚活體擱淺，經過市府、中華鯨豚協會及志工等合力搶救，一次次的救援...

花蓮佐倉步道公廁老舊 林管處將改善設施

花蓮佐倉步道位於花蓮市西郊，全長約4公里，步行來回一趟約3小時，在山坡上可眺望美景，一個月遊客量約2至3千人。卻有遊客發...

住宿免費使用電動休旅車 台東娜路彎酒店獲銀級環保標章

台東娜路彎酒店獲頒銀級環保標章，為推廣低碳旅遊，推出住房送電動車體驗專案，免費提供入住客1輛電動汽車使用至退房，鼓勵全民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦