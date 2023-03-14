聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆義消總隊長曾紀嚴接任 謝國樑：逐年強化消防戰力
基隆市政府今天舉行義消總隊長布達，市長謝國樑宣布議員曾紀嚴擔任新任總隊長，並頒發聘書，也感謝前任總隊長林耀宗的付出。謝國樑表示，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。
謝國樑說，消防救災工作近年來頻繁，唯有結合義消團隊的共同努力，才能確保市民居家財產安全，基隆市義消團隊擁有最好的資源，他感謝所有消防、義消長期站在第一線，執行各項防救災宣導工作不遺餘力。
謝國樑表示，曾總隊長家中兩代熱衷投入義消，協助災害搶救，市府與議會是義消最佳後盾，會逐年增加消防人力員額，編列預算添購各項車輛與裝備，強化整體消防戰力。
曾紀嚴說，接任後是責任的開始，他的父親前議長曾水源也長期擔任義消，他未來會持續推動義消的各項工作。
消防局指出，曾紀嚴自98年起即加入基隆市義消團隊，擔任義消第一大隊仁愛中隊顧問職務，充分瞭解義消辛苦一面，自104年起至107年止，於議會會期內為消防及義消爭取各項救災裝備器材500萬元。
基隆市義消全體同仁期許，曾總隊長就任後持續爭取經費，添購各式消防車輛及救災裝備器材，供消防、義消夥伴於災害現場，執行滅火搶救任務，及救災防護安全使用，讓消防員出勤救災無後顧之憂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言