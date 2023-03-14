不老騎士挑戰蘇花公路 99歲爺爺4度參加信心滿滿

32名平均75歲的不老騎士環島做公益，今天挑戰蘇花公路北上到宜蘭礁溪，其中第4度參加的99歲郭深森最高齡，他說一路上有細心又貼心的交管志工們守護，完全不害怕。

弘道老人福利基金會舉辦「不老騎士—為愛千里」公益活動，3月9日從台中出發，一路往南逆時針方向展開為期10天共1106公里的環島追夢公益旅程，同時也擔任「獨居弱勢長輩餐食計畫」愛心大使，期間親自參與社區機構交流、備餐、送餐服務，更號召社會大眾關心老人用餐困境，為20萬人次的獨居弱勢長輩募集1700萬元餐食經費。

今天是環島第6天，累積追夢里程達615公里，不老騎士們也更熟悉車隊前進節奏及道安志工引導前進方式，與一起挑戰圓夢的夥伴彼此也更認識，尤其之前平安順利完成南迴公路後，面對今天蘇花公路，大家都有信心。

基金會企劃黃安廷告訴中央社記者，今年32名不老騎士中，有31人都未曾機車環島過，唯一有環島經驗的是最高齡99歲的郭深森，他90歲才開啟環島旅程，分別在2014年、2019年及2022年3次環島成功，最大夢想是100歲還要機車環島。

不老騎士們也因為郭深森老大哥領軍，加上出發前持續運動、練習騎車做好準備，讓大家對挑戰風光美、困難度高的蘇花公路信心滿滿。

郭深森說，已經不是第一次騎蘇花，最重要的是細心又貼心的交管志工們守護大家，幫忙注意來車，守在車隊旁，隨時注意每人騎乘狀態，若有任何情況，志工們都會馬上協助或處理，今天也有在地警方幫忙開道，讓大家很放心。

罹患小兒麻痺症的賴美文被不老騎士電影感動與激勵，所以年過65歲時就跟家人說，要把平常捐款的預算存起來，支持不老騎士做公益，當作送給自己70歲生日禮物。今天要挑戰蘇花公路，雖然有點緊張，但有交管志工、警察帶領，以及醫護志工陪騎，能隨時觀察每個人的狀況。過去兒子曾騎自行車環島，如今自己終於也可以環島，在生長的土地上走一圈，真的很興奮。