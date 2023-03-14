花蓮新敬老卡愛心卡上路 清水斷崖、金針花海成新卡面

花蓮縣政府補助縣內65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾交通工具，推行免費乘車服務與發放愛心乘車卡。今年為讓使用者與業者容易辨別補助資格差異，縣府設計全新卡面，分別為「清水斷崖」及「金針花海」，並更名為「敬老卡」及「愛心卡」，即日起開放申辦。

縣府邀請畫家盧俊翰授權，使用其「往花蓮望去的清水斷崖」及「金針花海」二個作品，作為敬老卡及愛心卡的卡面。

縣府表示，盧俊翰「再現風景」的創作風格，是透過精細觀察風景的各個面向構造，探索景色中更多的新奇與樂趣，再運用不同色彩與點、線、面元素作畫，呈現風景的空間結構，並將童趣歡樂的感覺帶入畫中，讓觀看者也能融入歡樂的氛圍，激發無限的想像空間。

縣府指出，畫家的作品賦予花蓮敬老、愛心卡無限生命力，本次設計將印製大頭照與姓名的區塊，移至卡片背面，使畫作能完整呈現在卡面上。

縣府研擬新「花蓮縣敬老及身心障者乘車補助作業要點」，詳列乘車補助內容，除原有補助內容、申辦方式外，補助對象配合國發會建構外國人友善生活環境，增加在台外籍人士歸屬感等政策，新增65歲以上永久居留人士（居留地須為花蓮），肯定他們對花蓮的認同與貢獻。