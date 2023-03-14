基隆「海之生」救援站3年救活7鯨豚回大海 亮晶晶創4個最多

基隆「海之生」岸置中心設置3年來，協助收容7次共10隻鯨豚活體擱淺，經過市府、中華鯨豚協會及志工等合力搶救，一次次的救援，共成功野放7隻鯨豚回到大海。日前國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，再添救援利器。

國際聯青社由Ulrik Lauridsen國際總會長、Jose Varghese秘書長、亞太洲域長沈淇銘及台灣區總會會長王聰和，前日帶領超過120位社員參與，捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備。大家還模擬鯨豚搬進入池的作業，感受救援工作的重要及真實。捐贈由民政處長張淵翔牽線，成就這段佳緣，

去年10月，桃園小抹香鯨母子擱淺，小抹香鯨當場死亡，香鯨媽媽被送到八斗子營救，第五天時命名「Momo」，原本希望安排放回大海，但因緊迫換氣不順死亡，讓救援人員十分感傷。

宜蘭蘇澳海域前年11月發現活體小偽虎鯨擱淺，經救援後送至基隆救援站救援，經志工連續9天日夜排班照料，超過400人次，最後成功野放回到大海，下水的那一刻，大家都依依不捨，高喊「亮鯨鯨要回大海了」。

市府產發處長林鼎超說，海之生岸置中心從2020年開始已經協助收容7次共10隻鯨豚活體擱淺，並成功野放7隻鯨豚回到大海。林鼎超也參與過救援，特別感謝幕後很多人的辛苦付出。

海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，亮鯨鯨是海之生收容過最大個體（長320公分、重400多公斤）、救援最久（9天）、動員最多志工（500多人)和吃掉最多食物（從一天2公所到10公斤）的鯨豚，救援過程是一部非常值得成為環境教育的最佳故事與題材。