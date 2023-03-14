快訊

退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

全台首張佛教唱片來自星雲大師？作家指幕後推手還有「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆「海之生」救援站3年救活7鯨豚回大海 亮晶晶創4個最多

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供

基隆「海之生」岸置中心設置3年來，協助收容7次共10隻鯨豚活體擱淺，經過市府、中華鯨豚協會及志工等合力搶救，一次次的救援，共成功野放7隻鯨豚回到大海。日前國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，再添救援利器。

國際聯青社由Ulrik Lauridsen國際總會長、Jose Varghese秘書長、亞太洲域長沈淇銘及台灣區總會會長王聰和，前日帶領超過120位社員參與，捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備。大家還模擬鯨豚搬進入池的作業，感受救援工作的重要及真實。捐贈由民政處長張淵翔牽線，成就這段佳緣，

去年10月，桃園小抹香鯨母子擱淺，小抹香鯨當場死亡，香鯨媽媽被送到八斗子營救，第五天時命名「Momo」，原本希望安排放回大海，但因緊迫換氣不順死亡，讓救援人員十分感傷。

宜蘭蘇澳海域前年11月發現活體小偽虎鯨擱淺，經救援後送至基隆救援站救援，經志工連續9天日夜排班照料，超過400人次，最後成功野放回到大海，下水的那一刻，大家都依依不捨，高喊「亮鯨鯨要回大海了」。

市府產發處長林鼎超說，海之生岸置中心從2020年開始已經協助收容7次共10隻鯨豚活體擱淺，並成功野放7隻鯨豚回到大海。林鼎超也參與過救援，特別感謝幕後很多人的辛苦付出。

海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，亮鯨鯨是海之生收容過最大個體（長320公分、重400多公斤）、救援最久（9天）、動員最多志工（500多人)和吃掉最多食物（從一天2公所到10公斤）的鯨豚，救援過程是一部非常值得成為環境教育的最佳故事與題材。

現場播放「亮晶晶」救援影片，記錄從沙灘擱淺到收容救治、到成功野放。蔡馥嚀說，這是難忘又深刻的回憶，影片最後亮鯨鯨回到大海那一幕，現場來賓都感動拍手鼓掌，她當下又忍不住紅了眼眶。

小偽虎鯨「亮晶晶」擱淺後，經救援後送至基隆救援站救援，志工連續9天日夜排班照料，超過400人次，最後成功野放。圖／蔡馥嚀提供
小偽虎鯨「亮晶晶」擱淺後，經救援後送至基隆救援站救援，志工連續9天日夜排班照料，超過400人次，最後成功野放。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供

鯨豚 野放 林鼎超 基隆

延伸閱讀

2023宜蘭最新海景飯店！「凱渡廣場酒店」無敵海景房仿郵輪度假，坐擁海景第一排

台東捕獲極危物種「波口鱟頭鱝」 魚販標得慈心野放牠

基隆植樹月送5千株18種各式苗木 3張發票兌換1株

獨／一年制義務役男看過來！國軍讓你對著大海野戰打靶

相關新聞

花蓮新敬老卡愛心卡上路 清水斷崖、金針花海成新卡面

花蓮縣政府補助縣內65歲以上長者及身心障礙者搭乘大眾交通工具，推行免費乘車服務與發放愛心乘車卡。今年為讓使用者與業者容易...

基隆「海之生」救援站3年救活7鯨豚回大海 亮晶晶創4個最多

基隆「海之生」岸置中心設置3年來，協助收容7次共10隻鯨豚活體擱淺，經過市府、中華鯨豚協會及志工等合力搶救，一次次的救援...

花蓮佐倉步道公廁老舊 林管處將改善設施

花蓮佐倉步道位於花蓮市西郊，全長約4公里，步行來回一趟約3小時，在山坡上可眺望美景，一個月遊客量約2至3千人。卻有遊客發...

住宿免費使用電動休旅車 台東娜路彎酒店獲銀級環保標章

台東娜路彎酒店獲頒銀級環保標章，為推廣低碳旅遊，推出住房送電動車體驗專案，免費提供入住客1輛電動汽車使用至退房，鼓勵全民...

台東高商原舞團 連12年獲特優

台東高商原住民舞蹈團是比賽常勝軍，日前參加全國學生舞蹈比賽，以舞作「鈴」拿下高中職B團體乙組民俗舞特優，這也是該校原舞團...

基捷分攤53億 5成基隆人不滿意

基隆捷運經費分攤額度爭議，中央和基隆市拉鋸；交通部17日將由政務次長胡湘麟與市長謝國樑溝通，研商建設經費分攤及營運維護管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦