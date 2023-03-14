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花蓮佐倉步道公廁老舊 林管處將改善設施
花蓮佐倉步道位於花蓮市西郊，全長約4公里，步行來回一趟約3小時，在山坡上可眺望美景，一個月遊客量約2至3千人。卻有遊客發現步道公廁老舊，還常缺水，向民意代表反應。縣議員張美慧透過立委范雲協助溝通，花蓮林管處同意改善公廁，並增設景觀平台設施，將納入整體規畫評估。
張美慧表示，有民眾陳情，步道中的公廁老舊破損、又缺水，尤其對於女性山友來說更是不便；過去因占用原住民保留地的第二觀景平台已經拆除，民眾希望能另覓地點恢復設置平台，以及沿途無垃圾桶、第一觀景平台後方有巨石，擔憂落石坍塌等問題。
張美慧與花蓮林管處長黃群策、縣議員林則葹、縣議員胡仁順服務處主任黃國禎，市民代表歐彥志等人，以及立委范雲服務處副主任林育德，昨天全程步行上山會勘。
花蓮林管處同意整修公廁，改善目前漆黑、老舊破損的情形，另目前是以水車運載方式供廁所用水，我建議能夠加大水塔的容量，以提高儲水量，供山友使用。
至於有關於觀景平台事宜，花蓮林管處表示將爭取經費先期規畫，以整體評估可行性，而因應政府推動無痕山林政策，所以步道沿線是否放置垃圾桶，要再評估。
而在步道1125公尺處的第一觀景平台後方，有巨石及裂縫，有民眾擔憂觀景平台安全性問題，林管處同意風險評估，以利後續相關因應作為參考。
佐倉步道海拔高度70至495公尺，早年是台泥佐倉礦區，因採礦不足放棄開採，將礦區還給林務局。2000年林務局規畫現行的步道，沿線動植物資源豐富，是花蓮人健行的好去處。
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