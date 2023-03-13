宜蘭櫻花陵園沒有櫻花挨批「名不符實」 縣府將進行補植

宜蘭縣政府以8億多元打造的櫻花陵園，以櫻花為特色，卻被議員發現當時栽種的部分櫻花已經枯死，櫻花陵園沒有櫻花，名不符實。縣政府民政處今天表示，園區的櫻花這兩年都長得不錯，是聯外的鄉有道路需要補植，縣府將與鄉公所協調合作進行維護管理。

櫻花陵園位於礁溪鄉匏崙村，縣府斥資8億4600萬元打造一座充滿櫻花林美景的墓區，櫻花陵園委是由知名建築師黃聲遠設計，分成家族墓與個人墓，佔地45.6公頃，2009年啟用；由於從櫻花陵園可俯瞰蘭陽平原、太平洋，遠眺龜山島，最上層的「渭水之丘」更成為年輕人愛去的網紅景點。

櫻花陵園D區的納骨廊曾獲得2010年台灣建築佳作獎，更成為2013年礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松賽的終點站，也曾經是宜蘭露營季的露營區，結合公園式的墓園設計，不只是往生者長眠的沈靜園區，也成為民眾另類休閒、觀光的去處。

櫻花陵園啟用之初，在陵園全區及聯外道路種植約600株櫻花，10幾年來應該長得不錯，最近正是櫻花開花的季節，礁溪鄉縣議員林聰池前往了解，發現部分櫻花不但未見開花，而且已經呈現奄奄一息或枯死，他認為主管單位維護管理不周，櫻花陵園卻沒有櫻花，名不符實，相當諷刺。