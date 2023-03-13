不老騎士環島到花蓮 號召大眾做愛心關懷長者送餐

弘道老人福利基金會舉辦「不老騎士—為愛千里」公益活動，32名平均年齡75歲的不老騎士們，9日從台中出發，展開為期10天共1106公里的環島追夢旅程。今天行經花蓮，除了為長者義剪，也號召民眾關心老人用餐困境，為20萬人次的獨居弱勢長輩，募集1700萬元的送餐經費。

弘道老人福利基金會指出，今天不老騎士們前往花蓮玉里鎮「愛愛老人長期照顧中心」，陪伴機構長者健康促進活動與義剪，不老騎士中因小兒麻痺領有中度身障證明的69歲賴美文，和車禍後從輪椅重新站起的69歲李金來分享圓夢心路歷程；有理髮技能的73歲李曉蕙、67歲馬嘉羚也協助機構中無法行動的長者義剪頭髮。

自幼因小兒麻痺導致行動不便的賴美文分享，因小兒麻痺造成右腳行動不良，領有中度身障證明，但沒有因此自認與夢想絕緣，一是機車環島，另一個是登玉山。賴美文說，騎車環島夢是被不老騎士電影所感動與激勵，也是想送給自己70歲的生日禮物，現在終於可以上路環島，在生長的土地上走一圈。

愛愛老人長期照顧中心院長古秋菊說，機構提供老人生活照顧服務、身心障礙者托育照顧和短期機構喘息服務，受照顧者多為65歲以上年長者。住在這裡的長者不是去醫院就是廟宇，少有跟其他人互動機會，去年不老騎士曾來交流互動，當時老人家們就很開心，今年很歡迎不老騎士再度前來，也很開心能提供休息地方，讓大家短暫充電。

基金會指出，昨天不老騎士們平安走過南迴公路後，今天邁入環島第5天，一早從台東關山延著台九線北上花蓮，預計於晚間抵達花蓮吉安鄉的下榻飯店，總里程將達到615公里，完成一半的旅途，明天將挑戰蘇花公路前往宜蘭。