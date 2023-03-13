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基市府有底氣了 基捷經費分攤53億民調過半認為不合理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發言人余治明今天公布基隆捷運經費民調結果，認為中央要求基市府分攤53億元合理的占51.5%，不合理的占19.9%。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府發言人余治明今天公布基隆捷運經費民調結果，認為中央要求基市府分攤53億元合理的占51.5%，不合理的占19.9%。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府為了興建基隆捷運分攤經費槓上交通部，雙方約定17日會商。市府今天公布民調結果，指市府從一毛錢都不用付，現在變成要負擔53億元，51.5%受訪者認為不合理，19.9%覺得合理，未明確回答者占28.6%，希望交通部了解市民立場，並有善意回應。

蔡英文總統5年前宣布動員前瞻基礎建設經費興建基隆輕軌，基市府不用出資，後來胎死腹中。交通部改推基隆捷運第1階段（南港到八堵），去年估算經費400多億，市府負擔17億多元，但今年興建經費追加到近700億，市府分攤費用也提高到53億多元。

基隆市長謝國樑認為中央的要求不合理，也超出市庫負擔能力，直言「門都沒有」。市府同時委外做民意調查，題目是「請問，基隆捷運從一開始的一毛錢都不用付，到現在地方負擔上升到53億，您覺得合不合理？」供市府決策參考。

基隆市政府發言人余治明今天公布民調結果，認為很合理的受訪者占2.6%，還算合理的17.3%，合計19.9%。認為有點不合理的10.3%，很不合理的36.2%，合計51.5% 。

余治明說，這次民調有28.6%受訪者，未明確回答合理或不合理。若只分析明確表態民眾的意見，其中72.13%受訪者認為不合理，只有27.83%認為合理。

基隆市政府發言人余治明今天公布民調結果，認為很合理的受訪者占2.6%，還算合理的17.3%，合計19.9%。認為有點不合理的10.3%，很不合理的36.2%，合計51.5% 。
基隆市政府發言人余治明今天公布民調結果，認為很合理的受訪者占2.6%，還算合理的17.3%，合計19.9%。認為有點不合理的10.3%，很不合理的36.2%，合計51.5% 。

基隆捷運 民調 交通部

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