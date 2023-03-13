基市府有底氣了 基捷經費分攤53億民調過半認為不合理

基隆市政府為了興建基隆捷運分攤經費槓上交通部，雙方約定17日會商。市府今天公布民調結果，指市府從一毛錢都不用付，現在變成要負擔53億元，51.5%受訪者認為不合理，19.9%覺得合理，未明確回答者占28.6%，希望交通部了解市民立場，並有善意回應。

蔡英文總統5年前宣布動員前瞻基礎建設經費興建基隆輕軌，基市府不用出資，後來胎死腹中。交通部改推基隆捷運第1階段（南港到八堵），去年估算經費400多億，市府負擔17億多元，但今年興建經費追加到近700億，市府分攤費用也提高到53億多元。

基隆市長謝國樑認為中央的要求不合理，也超出市庫負擔能力，直言「門都沒有」。市府同時委外做民意調查，題目是「請問，基隆捷運從一開始的一毛錢都不用付，到現在地方負擔上升到53億，您覺得合不合理？」供市府決策參考。

基隆市政府發言人余治明今天公布民調結果，認為很合理的受訪者占2.6%，還算合理的17.3%，合計19.9%。認為有點不合理的10.3%，很不合理的36.2%，合計51.5% 。