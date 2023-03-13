希望兒童合唱團征戰各地多磨損 陳瑩媒合捐贈專屬行李箱
由排灣族兒童組成的PUZANGALAN希望兒童合唱團將於7月再度出國比賽，用歌聲讓世界聽見台灣；經各地征戰後小朋友們行李箱多有破損，立委陳瑩媒合企業捐贈專屬行李箱。
PUZANGALAN希望兒童合唱團（在排灣族語裡，PUZANGALAN就是希望）前身是一所國小合唱團，自2008年成軍以來，曾受邀總統就職典禮領唱國歌，並多次榮獲國際合唱大賽金獎肯定。
合唱團成員多數來自單親或是中低收家庭，2016年發生出國比賽經費短缺問題，民進黨立委陳瑩透過各種管道協助爭取補助或贊助，雙方因此結緣。
陳瑩今天透過新聞稿表示，去年邀請合唱團出席台東耕元盃棒球錦標賽表演時，發現小朋友們的行李箱很多已經相當老舊、破損，甚至行李箱輪子都不見了，仍勉強使用。
得知合唱團今年7月將前往德國參加「第12屆布拉姆斯國際合唱音樂節」比賽，行李箱勢必又要使用，陳瑩與台灣萬事達金流公司董事長胡世均聯繫，獲首肯答應協助，而萬事達金流創辦人陳培鈴知道原委後，更加碼捐贈全團48個行李箱及保護套給團員，行李箱更印有希望合唱團的Logo，成為獨一無二專屬行李箱。
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