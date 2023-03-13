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基隆3兄妹生活陷入困境 議長牽線愛心社團暫度難關

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會議長童子瑋、新議員吳驊珈今與基隆市旗袍愛心協會成員，探視生活陷入困境的陳姓兄妹，並捐贈1萬元慰問金表達關懷。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋、新議員吳驊珈今與基隆市旗袍愛心協會成員，探視生活陷入困境的陳姓兄妹，並捐贈1萬元慰問金表達關懷。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市仁愛區陳姓男子中風臥床，由哥哥與妹妹輪流照料，但因兄妹收入不穩定，醫療費負擔沉重。基隆市議會議長童子瑋和議員吳驊珈牽線，今天與基隆市旗袍愛心協會成員前往探視，捐贈1萬元慰問金表達關懷。

基隆市警一分局南榮路派出所警員上個月在轄區查訪時，得知陳姓兄妹3人生活陷入困境。3人目前都未結婚，住在一起相互照料。50多歲排行老二的陳男中風後，打零工維生的60多歲大哥和50多歲的妹妹照顧。

童子瑋、吳驊珈和旗袍愛心協會成員，今天上午到陳家了解3兄妹處境。陳女說，二哥右側身軀無法動彈，但能起身在家中活動，有時候會氣自己不能像一般人正常生活。她曾經想要「放棄」二哥，但想到兄妹情誼，加上二哥求生意識強烈，決定盡力幫助哥哥。

民進黨籍的童子瑋說，副總統賴清德曾說，民進黨要回歸初心，才能厚實民意基礎，關懷基層與弱勢，給予別人愛和溫暖，看似付出，其實是收穫。童子瑋也感謝基隆市旗袍愛心協會成員捐贈善款，希望能啟動善的循環，讓更多基隆人的心緊密靠在一起。

基隆市議會議長童子瑋、新議員吳驊珈今與基隆市旗袍愛心協會成員，探視生活陷入困境的陳姓兄妹，並捐贈1萬元慰問金表達關懷。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋、新議員吳驊珈今與基隆市旗袍愛心協會成員，探視生活陷入困境的陳姓兄妹，並捐贈1萬元慰問金表達關懷。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋、新議員吳驊珈今與基隆市旗袍愛心協會成員，探視生活陷入困境的陳姓兄妹，並捐贈1萬元慰問金表達關懷。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋、新議員吳驊珈今與基隆市旗袍愛心協會成員，探視生活陷入困境的陳姓兄妹，並捐贈1萬元慰問金表達關懷。圖／童子瑋辦公室提供

基隆 童子瑋 愛心

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