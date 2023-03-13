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基隆友善行人二部曲 「綠斑馬」校園先行、市區熱點跟進

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市交通處已在全市13所小學附近路口劃設綠色斑馬線，希望更能確保小朋友通學安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市交通處已在全市13所小學附近路口劃設綠色斑馬線，希望更能確保小朋友通學安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府已在全市13所國小附近路口畫設「綠色斑馬線」。市長謝國樑今早到建德國小了解學童上學情況時說，城市應以人為本，未來會持續推動行人友善政策，形塑友善的行車文化。市區熱點和市場附近等人潮眾多路口，也會在3月底前畫設「綠斑馬」。

謝國樑1月17日拋出行人友善政策首部曲，要求交通處和市警局落實道路交通管理處罰條例，明定汽機車應禮讓行人規定，3月起全面執法。2月20日宣布行人友善二部曲，在全市7區至少選擇1所小學畫設綠色斑馬線，希望更能確保提升學童安全。

基隆市政府交通處已完成7區共13所小學，學生主要通學路口畫設綠色斑馬線作業，希望以更清楚明確的視覺效果，標示汽機車禮讓行人。因應兒童節活動、國際郵輪重返基隆港，3月底前也會在市區行人較多的路口畫設綠色斑馬線。

謝國樑和教育處長劉美蘭、交通處長王圳宏，今早上學時段前往建德國小，視察學生通行綠斑馬情況。市議員林沛祥、秦鉦也到場，關心小朋友交通安全。

謝國樑說，市府推動行人友善政策，兩個月來已有初步成效，但仍有進步空間，希望繼續努力，半年內能有更顯著成果。未來無論透過員警或科技執法，目的在漸進式地形塑友善行車文化，禮讓孩子與長輩通行。

交通處表示，綠底行人穿越線除辨識性更高，抗滑塗層鋪面的抗滑係數，也比傳統斑馬線高，提升防滑功能，讓道路視覺更賞心悅目，人車通行更安全。

基隆市長謝國樑（前左）今早到建德國小，了解學生通行綠色斑馬線情況，並與小朋友互道早安。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左）今早到建德國小，了解學生通行綠色斑馬線情況，並與小朋友互道早安。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆

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